「客人自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋：差點沒命！全場傻眼

▲原PO幫忙打開瓶蓋，下秒悲劇了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「差點被客人強制投胎！」一名男店員崩潰直呼，日前女客人帶著環保杯來消費，順道請原PO把裡頭的水給倒掉，怎料原PO轉開瓶蓋後，下秒瓶蓋噴到天花板，瓶口甚至還冒白煙，「大家都以為俄羅斯飛彈打歪打到永和！」真相傻眼了，客人趕緊道歉賠罪，原PO則欲哭無淚表示，「我真的差點被妳炸死！」

一名男網友在Dcard透露，目前在咖啡店上班，某日一名客人帶環保杯，請求原PO把瓶子的剩水倒掉，原PO二話不說接過水瓶，豈料下秒讓他以為沒命了。

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原PO心有餘悸還原當時狀況，瓶子一轉開後，瓶蓋瞬間炸裂，「炸到木製天花板，發出超大聲巨響，瓶口還冒出陣陣白煙。」原PO當下心臟差點驟停，「就像開香檳軟木塞噴飛一樣，只是把軟木塞換成不鏽鋼，然後威力再強個兩百倍！」

當下，在場所有人的視線都聚焦在原PO身上，原PO哭笑不得形容，當時因店內有買一送一活動，「人山人海瞬間肅靜，大家都以為俄羅斯飛彈打歪打到永和。」

只見女客人也意識自己犯蠢後，一邊道歉一邊急忙撿回瓶蓋，而原PO嚇壞回神後，接著反問「妳裡面裝什麼？」女客人則默默回應，「氣泡水啊。」真相出爐後，原PO敢怒不敢言，「小姐我知道你沒有惡意，但我真的差點被妳炸死！」

▲原來客人裝氣泡水。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，底下網友也看傻，「好危險...還好沒打到臉」、「客人自帶保溫杯，我都請客人自己開」、「基於衛生問題，我都自己開蓋子自己保管，因為不能接受杯蓋正著放在桌上」、「曾經用喝完的可樂瓶裝牛奶帶去學校，打開的瞬間，瓶蓋直接噴到天花板，震驚之餘 ，默默裝沒事去撿」、「好恐怖，辛苦夥伴了」。