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只有1週！明起自備環保杯「到7-11、全家」　每天喝1杯免費飲料

▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

▲環保署表示，明起自備環保杯喝飲料免費。（圖／環保署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

為鼓勵自備環保杯，響應3月15日「國際消費者權益日」，環保署自3月15日起至3月21日為期一週推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「消費要權益，環保最誠意-購買環保商品，綠點天天10倍回饋」兩項活動，綠點會員自備環保杯到7-11及全家以綠點兌換指定飲料，環保署等值回贈點數；消費者參加綠點會員購買環保商品回饋綠點10倍，一起推動全民綠生活。

環保署說明，響應綠色消費，鼓勵全民綠生活，「環保集點App」綠點會員只要在期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），期間兌換的點數，環保署將在活動結束後等值回贈，也就是活動期間飲品免費！（每會員每天限兌換一杯，活動贈點有限，贈完為止。）

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▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

▲▼對於新加入或綠點不夠的會員，環保署表示，有提供迅速累點方案。

▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

對於新加入或綠點不夠的會員也沒關係，環保署表示，同時也提供了迅速累點方案，活動期間只要加入會員而且購買「環保集點App」合作通路上的「環保商品」，即可獲得「10倍」的環保綠點回饋（每會員最高回饋上限20萬點，活動贈點有限，贈完為止。），等於消費100元獲得1,000點綠點，點數可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。

環保署強調，為鼓勵綠色消費，推出誠意十足的消費回饋活動，希望帶動綠色經濟、擴大綠色消費，同時讓民眾對於「環保商品」更加熟悉進而促進購買。環保署再次強調做環保其實很輕鬆、很簡單，改變從消費習慣做起將環保意識實踐在生活中，請大家一同響應「全民綠生活」為地球盡一份心力！

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