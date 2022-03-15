　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

▲環保署推出自備環保杯，免費喝飲料免活動。（圖／環保署提供）

記者許展溢／報導

想免費喝超商飲料的人有福了，環保署響應今（15日）「國際消費者權益日」，自今起至3月21日為期7天，推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「消費要權益，環保最誠意-購買環保商品，綠點天天10倍回饋」兩項活動，也就是綠點會員帶環保杯到7-11及全家，可用綠點兌換指定飲料。

環保署表示，響應綠色消費，鼓勵全民綠生活，「環保集點App」綠點會員只要在期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），期間兌換的點數，將在活動結束後等值回贈，也就是活動期間飲品免費。不過，每會員每天限兌換1杯，活動贈點有限，贈完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 環保杯（圖／記者劉維榛攝）

▲環保署表示，只要帶環保杯就可到全家、7-11免費換飲料。（圖／記者劉維榛攝）

新加入或綠點不夠的會員也沒關係，環保署提供迅速累點方案，活動期間只要加入會員且購買「環保集點App」合作通路上的「環保商品」，即可獲得「10倍」的環保綠點回饋（每會員最高回饋上限20萬點，活動贈點有限，贈完為止。），等於消費100元獲得1000點綠點，點數可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。

▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

▲▼環保署提供新加入會員快速累點方案。（圖／環保署提供）

▲▼自備環保杯 喝飲料免費！。（圖／環保署提供）

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝
快訊／林森北路驚傳「男子中刀」倒地　胸口噴血命危
快訊／第4輪談判技術性暫停　法新社：澤倫斯基暗示可能有突破
美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

人妻《RO》網交男友「只給你」對話曝　沒見過面下場慘

林穎樂成樂天女孩苦等3、4年　休季上《全明星》爆紅

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

偶像劇女神秘戀男模1年！　「親密血拼」穩交關係曝光

不只軍事援助！　美稱俄羅斯求助中國：支援大量軍隊口糧和食物

26歲男疑「開車開到睡著」衝到對向　撞上2車後翻覆四輪朝天

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

家樂福楊梅倉儲大火現「末日蕈狀雲」　疑員工抽菸釀禍

快訊／快幫我報警！林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

3階段變天！入夜狂跌10度

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

年薪百萬　生活0品質讓她迷茫

油價漲「95能改加92？」　中油解答

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

校方還原「中一中師生對嗆」！

更多熱門

相關新聞

純喫茶搶攻手搖飲　推出6款限定風味

純喫茶搶攻手搖飲　推出6款限定風味

現代人愛喝手搖飲料，每天一杯已經成為日常，看準手搖飲料每年商機高達800億，超商飲料霸主「純喫茶」攜手人氣手搖品牌白巷子、TEA'S 原味，以純喫茶為基底，推出全新6款期間限定「鮮喝再說」系列聯名手搖飲料。

高嘉瑜批環保署長「要靠國發會推電動機車」

高嘉瑜批環保署長「要靠國發會推電動機車」

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

紙容器違法黑數超過10萬噸！綠委怒惡性循環

紙容器違法黑數超過10萬噸！綠委怒惡性循環

關鍵字：

綠點環保署環保杯國際消費者權益日7-11全家超商便利商店免費飲料飲品環保集點綠色消費綠生活

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

「台灣最冷門車」是哪一牌？

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

「房價爆衝2000萬↑」他不在意！　曝1觀念懂了輕鬆買

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面