今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

▲環保署推出自備環保杯，免費喝飲料免活動。（圖／環保署提供）



記者許展溢／報導

想免費喝超商飲料的人有福了，環保署響應今（15日）「國際消費者權益日」，自今起至3月21日為期7天，推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「消費要權益，環保最誠意-購買環保商品，綠點天天10倍回饋」兩項活動，也就是綠點會員帶環保杯到7-11及全家，可用綠點兌換指定飲料。

環保署表示，響應綠色消費，鼓勵全民綠生活，「環保集點App」綠點會員只要在期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），期間兌換的點數，將在活動結束後等值回贈，也就是活動期間飲品免費。不過，每會員每天限兌換1杯，活動贈點有限，贈完為止。

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▲環保署表示，只要帶環保杯就可到全家、7-11免費換飲料。（圖／記者劉維榛攝）



新加入或綠點不夠的會員也沒關係，環保署提供迅速累點方案，活動期間只要加入會員且購買「環保集點App」合作通路上的「環保商品」，即可獲得「10倍」的環保綠點回饋（每會員最高回饋上限20萬點，活動贈點有限，贈完為止。），等於消費100元獲得1000點綠點，點數可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。

▲▼環保署提供新加入會員快速累點方案。（圖／環保署提供）

