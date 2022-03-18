獨／空姐媽爭女告捷！大法官裁定暫緩交付　妹妹不用擔心被帶走

記者游瓊華／台中報導

義大利藍姓富商與台籍空姐爭女案有重大進展！今天憲法法庭裁定「應暫時停止執行」，詹女等人聽聞消息也激動落淚、開心不已，詹女律師楊佳陵表示，「妹妹再也不用擔心受怕被帶走了！」

楊佳陵表示，20年過去了，台灣真的不是以前那樣了，這次避免了吳憶樺的場面，妹妹是幸福的，很多人守護者，只要他爸爸也能夠放下，談來一個對妹妹最好的安排那一切就更加圓滿了。

義大利藍姓富商8年前與台籍詹姓空姐未婚生下一名幼女，事後雙方未能結成連理，為了女兒的監護權演出跨海爭奪大戰。台北地院家事法庭受理詹女、藍男的改定親權訴訟，今年元月間做出裁定，在判決結果出爐之前，由藍男將女兒帶回義大利，詹女提出抗告，遭高等法院、最高法院駁回確定。

藍男向台中地院聲請執行交付子女，訂於14日強制交付，當日雙方在女童學校僵持近7小時後無疾而終。空姐對媒體表示已向法院提出暫緩交付，但據悉藍姓富商與執行官在16日又前往一次空姐住家要帶走女童，最後因女童不在家交付又未成。

藍姓富商今天也對媒體表示，將在明天飛離台灣，痛批台灣判決猶如白紙。8歲女童與富商多年未見，詹姓空姐主張，這一次孩子若被帶走，將受到無可回復的受國民教育權、在台灣的生存權、母女人格尊嚴以及婦幼安全等無法回復的損害，孩子不知何處是家、不見媽媽在哪裡？台灣不是海牙公約國，單向保障外籍生父不顧本籍母女的權益。大法官裁定「應暫時停止執行」，至於有無牴觸憲法，仍有待憲法法庭進行憲法審查。

