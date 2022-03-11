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空姐與義富商爭監護權　8歲女兒寫信淚求小英總統：想留在台灣

▲桃園市陳姓男子去年12月與女子在KTV灌醉女子，佯稱送其返家卻載至摩鐵兩度性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台灣籍媽媽與義大利富商爭搶女兒監護權，台灣法院更一審將女兒監護權判給男方。（示意圖／視覺中國CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名詹姓空姐與義大利藍姓富商爭奪女兒監護權官司，台灣法院更一審將女兒監護權判給男方。廣播電台《好事903》主持人10日貼出一張照片，詹女的女兒在信上一字一句的寫出，想留在台灣陪伴媽媽、阿公阿嬤的意願，希望小英總統、法官們可以讓她「留在最愛的台灣」。

《好事903》主持人在臉書粉絲團「愛音樂的阿晃」表示，他認為讓一位孩子在非自願的前提下離開媽媽，是令人相當心酸及心痛的事情，他一位懂事又體貼的小女孩需要大家的幫忙，因為女孩的生父要把她從母親身邊帶走，儘管女孩的媽媽也努力過，台灣法律仍把監護權判給了男方，允許男方帶走女兒。

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「愛音樂的阿晃」說，判決的結果讓他相當驚訝，原來台灣的法律是沒有辦法保護台灣人，沒有辦法保護一個弱勢的母親，由於母親對網路媒體完全都不懂，也不知道該如何尋求協助，所以才拜託他，「雖然是吃力不討好的事，但我真的不想有一天在夜深人靜時，會後悔當初沒有伸出手去幫忙」。

他強調，就算只有一絲一毫的希望，他都願意幫替女孩，替女孩的媽媽爭取到最後，任何方式都願意嘗試，「希望大家可以幫忙轉發，也希望有記者媒體朋友可以幫忙報導，分享在爆料公社也可以，我們會願意提供任何資訊，除了感謝還是感謝」。

▲▼義大利富商跨海搶幼女監護權。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

▲女孩寫信求總統、法官讓她留在台灣。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

詹女女兒的手寫信全文：

小英總統、法官叔叔、法官阿姨您好

我是XXX，我現在8歲，我在台灣出生長大的，今年3月14日我會被爸爸帶走，但是我想要留在台灣跟媽媽、阿嬤、阿公在一起生活。

我想留在台灣，因為這裡是我熟悉的地方，有我愛的朋友，還有我的親戚、有我很愛的鋼琴老師、跳舞老師，還有很愛的鋼琴朋友，很愛的芭蕾朋友、學校的朋友們，所以我不想去義大利，請小英總統、法官們可以聽我的意願嗎？

我在台灣生活的很快樂，如果我被帶離開我最愛的超級愛的媽媽，我的心會碎掉，而且我會受不了，上次我有跟媽媽去台北找法官阿姨，沒有見到法官阿姨，所以希望寫信有用，可以讓大家知道我的意願。

我想拜託小英總統、法官叔叔、法官阿姨，請您們讓我留在我最愛的台灣，謝謝您們看我的意願。

▲▼日本一位單親媽雇用假爸爸騙了女兒10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲義大利富商跨海搶幼女監護權，台籍空姐被控略誘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

詹女2007年與來台辦公的藍姓富商相戀，並為對方生下1女，不料後來藍姓富商不斷劈腿及家暴，雙方感情破裂，她為了女兒的監護權跨國纏訟，法院一度判決女兒交付給媽媽，但富商可定期跟孩子會面，直到富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，成為2人跨海搶人的導火線。

原來富商在把女兒帶到義大利後，就不願意在把女兒送回台灣，她2019年初，前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，由於富商不願拿出女兒的護照，所以她向台灣外館申請遺失補發，把女兒帶回台灣，不料富商立刻在義大利提起擄拐兒童訴訟並勝訴，她因此不敢再赴義大利打女兒監護權官司。

富商後來再次到台灣要帶走女兒，並指控詹女，當時士林地方法院已經裁定，詹女應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子拐回台灣，涉嫌妨害婚姻家庭罪章中的準略誘、以及違反保護令等刑事罪名，他也另外在台灣提起孩子監護權的民事訴訟。

官司纏訟期間，詹女一度遭人惡意撥穢物、撥瀝青，差點雙眼失明，只好帶女兒走避其他縣市。官司部分，高院更一審法官引用海牙公約，認為雙方都有私自帶兒童出國的行為，「涉嫌跨國擄拐兒童」均違反公約，但詹女的情節較為嚴重，最終判處詹女敗訴。

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