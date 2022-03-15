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社會 社會焦點 保障人權

台義搶女大戰！強執交付膠著24hrs後　8歲女童今請假未上課

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，原按行政命令昨（14）日早上9點30分須強制執行移交程序，但昨天雙方僵持不下，交付地點也從住家改到學校仍未果。據悉，昨日還有到校上課的女童今天請假，至於女童要請假幾天、是否辦休學等，校方尚未接獲家長通知，另目前不論是住家或是學校轄區警分局，也都未接獲要協助強執的通知。

▲▼詹姓空姐律師楊佳陵。（圖／記者游瓊華攝）

▲詹姓空姐律師楊佳陵。（圖／記者游瓊華攝）

台義搶女大戰近日來鬧得沸沸揚揚，來台隔離期滿的富商昨日也被媒體拍到現身校園。原一度傳出雙方要在學校交付，但遭校方阻止。而空姐的委任律師楊佳陵也透露，富商態度堅決要帶走女童，期間執行官還要求員警抱走女童，但空姐希望能富商能尊重女童意願。

▲義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權案3/14強制執行移交程序。（圖／記者游瓊華攝）

▲執行官昨日進入校園原欲強制執行交付命令。（圖／記者游瓊華攝）

昨日富商與空姐在學校內待到下午近4點鐘，避開在校門外等候的大批媒體，先後離開學校，媒體又趕往空姐住家，遇到疑似女童外公，但外公對於媒體詢問一律否認，並要求媒體離開，直到傍晚6時許，空姐才回應，「跟女兒已經兩天沒有好好睡了，現在需要好好休息，之後再說！」

▲立委張廖萬堅也到場協調台義爭女。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委張廖萬堅相當關心台義爭女案，昨日也到場了解。（圖／記者游瓊華攝）

到校居中協助的台中市立委張廖萬堅昨日表示，藍姓富商認為強制交付已因疫情拖2年，態度堅決要帶走孩子，女童看來相當無助，也表達希望留在台灣，只是就法律層面確實對母女不利，直言「雙方就是沒共識」。

 

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