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社會 社會焦點 保障人權

3天後8歲女送去義大利！空姐媽淚灑偵查庭：長大後回來看我…

▲▼ 富商跨海爭奪監護權 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲空姐與義大利富商爭奪8歲女，今開偵查庭委屈淚崩，泣訴「長大後回來看我」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者蔡怡萍／台北報導

義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐隔海爭奪8歲女童監護權一事，隨著女童一封親筆寫給法官與總統的求助信，引發社會廣大迴響，信中用稚嫩的筆跡寫下真誠的心聲，令許多人關注女童最後將何去何從。而富商與空姐之間也因監護權牽扯的相關訴訟僵持不下，今日空姐獨自1人第3度前往台北地檢署開偵查庭。

根據先前法院將監護權判給富商，依規定女童需跟爸爸回到義大利生活，但空姐2019年初以補辦護照為由將女兒帶回台灣，富商在義大利跨海提告空姐涉嫌略誘、違反保護令，檢察官調查後2度以空姐罪嫌不足、無犯意不起訴，沒想到富商持續聲請再議，第3度對自己女兒的媽媽提告，發回台北地檢署續查。

富商與台空姐爭女　8歲童寫信淚求蔡英文：想留台灣…呂秋遠分析

▲一封8歲女童寫給總統的求助信，引發社會關注。（圖／翻攝愛音樂的阿晃）

今日空姐隻身前往開偵查庭，對於曾經同在一個屋簷下生活過的前男友、女兒的爸爸，不接受檢察官2次不起訴自己，不惜砸錢費時、堅持跨海提告，怎麼樣就是不放過她，只為讓她吃上官司而有利於搶走女兒，深覺身心俱疲，忍不住於偵查庭當庭淚崩，並含淚表示：「到了法院裁定的交付日期3月14號，還是會把女兒交出去，但如果孩子不想離開……我也沒有辦法。」對於即將到來的期限，剩下與女兒最後相處的3天時間裡，作母親的仍竭盡所能地為了女兒奔走，挺身而出面對偵查與司法，只求有一絲希望，並作出最沉痛的打算：「如果沒辦法留下女兒，希望她在義大利能好好生活，長大後再回來看我……。」

而據了解，女童自己也曾私下透露，希望是爸爸跟媽媽一起照顧她，也曾不斷傳訊息給爸爸表示不想去義大利，哀求想跟媽媽住在一起，但換來的是爸爸的不回應。

而富商透過委任律師指出，是空姐在背後利用媒體發出攻擊，認為一個8歲小二女童怎麼會主動寫信給總統求助，甚至逼迫法院訴諸媒體，造成輿論壓力，質疑這次事件引發背後的動機與可信度。

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