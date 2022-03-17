iPhone SE3星光色、午夜色預購搶手　「松嶺青色」再掀13 pro max買氣

▲全新第三代iPhone SE推出午夜色、星光色和紅色，容量為64GB、128GB、256GB三款規格。（圖／取自蘋果）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果全新第三代iPhone SE搭載與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片、支援5G上網，價格最低13,900元起，平價好入手，吸引果粉搶預購，同樣是人氣話題的iPhone 13系列「松嶺青色」新色也展現超高人氣，電商平台進一步分享熱銷顏色與容量規格，並與官方同步3/18現貨開賣，預估將再掀買氣。

iPhone新機預購上線後，PChome 24h購物、蝦皮購物分享熱賣規格、顏色，皆以星光色、午夜色、容量128GB最搶手。momo購物網觀察，預購首日吸引較日均人流成長4成，iPhone SE以星光色最受喜愛，基礎規格64GB、中階規格128GB最搶手；同樣為人氣話題的iPhone 13系列「松嶺青色」新色，以顯示器進階、相機功能升級的13 pro max 128GB最夯。

▲iPhone 13 Pro松嶺青色一亮相，吸引果粉目光。（圖／翻攝自蘋果官網）

iPhoneSE新機、iPhone 13系列新色將於3/18正式開賣，東森購物網在預購前搶先開跑新機預約活動，祭出超值方案三選一，吸引近萬人搶登記，預約情況熱烈，新機開賣後於指定賣場下單，除了可享專屬好禮，搭配全站活動及指定行銀行刷卡，最高回饋7,890元，除了同步官方現貨開賣，將依訂單順序出貨。

momo購物網同樣現貨開賣並祭出多項購機好康，包含信用卡最高回饋3,000、momo卡免登記5%回饋無上限、舊機回收最高換35,600紅利金，以及「購機加辦台灣大門號」最高送24,000 momo幣，依地區最快有機會當天到貨。

蝦皮購物雖然預購期間祭出早鳥限量優惠，沒搶到的人，也可把握3/18當天開賣，搭配蝦皮商城85折券直接現折2,000元，另外，刷指定銀行信用卡最高回饋3,000元、iPhone全系列回收金加碼10%，最高回收金上看26,000元，換算最高可省31,000元。

PChome 24h購物則是推出「舊機回收最高拿27,390回饋」，3/11～3/25投保PChome安心保成功，加碼送最高1,500限量折價券；此外，結帳刷花旗PChome Prime聯名卡享最高27%回饋、刷指定卡並以儲值購機最高回饋3,248元。購買後，將依照訂單順序安排出貨。