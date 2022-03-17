果粉注意！3C通路優惠　iPhone 13 Pro Max省3,810元

▲iPhone 13 Pro Max降3800元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信宣布即日起至3月20日，祭出品牌折扣日，iPhone 13 Pro Max降3,810元，購機再抽三星Galaxy A22、realme X7 Pro等3C好禮，活動期間至全台傑昇通信門市購買指定手機，最高再享35%折扣之外；iPhone SE 3開賣當日，購機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼回饋果粉。

傑昇通信表示，iPhone 13系列新色預購及SE 3預購活動成績斐然，目前預購數量已超過3位數，除了加碼品牌折扣日外，原iPhone SE 3預購於今日截止，開賣當日起至3/25止，購買iPhone SE 3任一規格容量，再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼。

購買iPhone 13（128GB）原價25,900元，限定價只要22,690元，還有iPhone 13 Pro（128GB）現省2,710元也很划算！而原價40,400元的iPhone 13 Pro Max（256GB），也在這波促銷下殺36,590元，想要省錢的果粉，務必把握。

值得注意的是，蘋果去年底推出平價、性能容量升級的iPad第九代Wi-Fi版，支援Apple Pencil與聰穎鍵盤、遊戲搖桿，配備10.2吋螢幕，更新重點放在改用A13仿生處理器，還提升儲存空間，64GB加量不加價，只要10,490元即可入手；此外，準備舊機換新機的果粉，3月底前拿任一款iPhone，可獲得200元配件購物金，手機舊換新最高折抵2萬元。

▲傑昇通信春季購物節優惠機型。（圖／傑昇通信提供）