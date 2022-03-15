戴口罩解鎖iPhone跳出「向下看來解鎖」！　網曝1招搞定：角度問題

▲解鎖時出現「向下看來解鎖」。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

引頸期盼擁有「口罩FaceID解鎖」的最新iOS 15.4系統，終於正式登場啦，不少果粉迫不及待更新，測試新功能，許多人大讚「成功率100%」而且速度也沒有因此比較慢，就跟沒戴口罩時一樣快速，就連Apple Pay也是一次就成功。另外，許多人遇到「向下來看解鎖」，有網友分享解決方法。

有網友在「mobile01」發文，好奇大家更新之後用口罩解鎖的狀況如何，表示自己是用i12，成功率比用手表解鎖還要低，必須用很奇怪的角度才能成功，即使重新開機，重新設定FaceID也沒有改善，「請問有什麼方法可以解決呢？你們口罩解鎖的成功率高嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多網友表示成功率100％，「每次都成功耶，只是有時候會叫我眼睛往下看」、「i12 Pro解鎖跟無口罩一樣順暢」、「iPhone13目前100%成功率，也試過電子支付或銀行的行動APP，以及股票的APP，都能解鎖」、「大概85%，早上更新完20次有3次失敗，不過有越來越順開的感覺」、「戴口罩+戴安全帽解鎖蠻快的」。

其中，有不少人提到解鎖時出現「向下看」的狀況，就有網友在PTT發文分享解決方法，「錯誤姿勢是手機靠近肚子上然後低頭」，這個角度原本不戴口罩是可以解鎖，因為整張臉的資訊很足夠，但是戴口罩之後，FaceID抓不到足夠的上半臉部資訊，才會導致一直解鎖失敗，「口罩解鎖是辨識你眼睛周圍輪廓」，最好的角度是讓臉部與手機呈現30度到45度，大概是低頭滑手機時的角度，且雙眼直視螢幕。