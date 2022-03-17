iPhone無痛跳槽安卓！　Google傳推新App「一鍵轉移iCloud照片」

▲Google傳出開發新App，方便iPhone用戶無痛轉移iCloud上的照片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳珍儀／綜合報導

據外媒指出，Google正在開發名為「Switch to Android」的App，可以方便iPhone用戶無痛將iCloud上的照片轉換至Android設備上。

Google將接收端運行的Android應用程式「數據傳輸工具」更新至版本1.0.430697386。在此次更新後，將可以自iCloud遷移到Google的系統。這表示我們發現Switch to Android將能夠自動替用戶把所有照片和影片從iCloud搬移到Google相簿。

此外，Switch to Android還允許用戶透過傳輸線將資料從iOS設備複製到Android設備中。除了透過Google Drive、WiFi 熱點外，據Android數據傳輸工具的最新更新指出，還能透過USB-C to Lightning 的連接線直接進行傳輸。

不過目前Google尚未公布「Switch to Android」上線的確切時間，可能最快在5月中旬的I/O開發者大會，有望看到相關技術的發布。