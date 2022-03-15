光復高中HBL首冠　林智堅：贈5千份雞排、辦英雄之夜

▲新竹市光復高中奪HBL首冠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史，新竹市長林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了讓全市共慶首冠，市府發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，加碼發放免費5000份雞排，民眾只要來到市府大廳「光復英雄」看板前打卡，上傳FB、IG，即可循雞排地圖至指定店家兌換。此外，市府規劃本週五晚上於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，由光復高中籃球隊現身與球迷互動、簽名，全民共同為光復英雄喝采。

「只有累積沒有奇蹟」，新竹市長林智堅表示，光復高中四年來從HBL聯賽從闖入八強、四強一路到今年奪冠，是整個球隊辛苦累積、訓練的美好成果，每一個榮耀時刻，都是非常艱困的訓練。他明（16日）將先以牛排犒勞所有隊員。

林智堅市長說，竹市府本周末邀全體市民共享光復高中HBL首冠榮耀，19、20日將加碼發放免費5千份雞排，民眾只要至市府州廳「光復英雄」看板前打卡上傳FB、IG，即可依雞排地圖至指定店家兌換雞排，雞排地圖最晚將於週五在市長林智堅臉書公布，邀請市民共襄盛舉，一起為新竹之光喝采。

林智堅市長說，新竹市府週五晚上7點也將舉辦「英雄之夜」選手見面會，邀光復高中籃球隊球員現身巨城廣場，並舉辦「簽名會」，邀請市民共襄盛舉，一起為光復冠軍隊伍喝采，共享竹市創下HBL籃球史上首冠的榮耀。

▲新竹市光復高中奪HBL首冠。（圖／新竹市政府提供）