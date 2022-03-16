竹市客製7校風雨球場　民富國小「樹海裡的大落葉」啟用

▲林智堅市長與民富國小籃球隊學員合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

民富國小風雨球場今（16）日正式啟用，屋頂起伏曲線不均，自然地融入榕樹群，打造成「樹海裡的大大落葉」。新竹市長林智堅表示，為讓孩童有更好的運動場域，上任後積極向教育部爭取改善29校操場及運動設施，斥資9,076萬客製化7校全新風雨球場，歷經2年工期，朝山國小、香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小與頂埔國小去年6月起陸續啟用，朝山國小也將於3月底完工。

林智堅市長表示，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，上任來重視閱讀與運動推廣，推出班班有冷氣、新校園運動，新建2校、整建34棟校舍，讓校園設施全面升級，在教育、硬體設備及師資上也投入很大心力；運動方面則在教育部及議會支持之下，投入9,076萬打造7校風雨球場，讓熱愛運動的孩童盡情奔放，不論晴天或雨天，都能自在舒適地運動。

他說，今日見證百年民富國小嶄新風雨球場，心中相當欣慰，建築師用心設計竹市7座學校的風雨球場，讓它不只是蓋一個棚架，還得思考到與學校的關係。民富風雨球場造型優雅，如同「樹海中的大落葉」守護著孩子。他感謝建築師將經驗帶到新竹，將美好想像實踐在校園空間，讓孩童們有舒適的學習環境，未來只要學校有需求，市府將持續向中央爭取經費，為校園建設風雨球場。

操刀民富國小風雨球場的十彥建築師事務所林彥穎建築師表示，發想動機來自新竹的風、大樹、氣候，看見孩童站在樹蔭下玩樂，決定將棚架概念呈現為樹蔭的延伸，更融入校園地景，延伸視覺感受擴展活動空間，串連樹蔭到操場動線，創造翠綠、舒適的空間，打造自然地遮陰空間，就像大樹擁抱著孩童。

「很有特色，感覺跟樹融合在一起」民富國小籃球隊侯姓男學生表示，風雨球場實用、方便，具遮陽擋雨功能，不論大太陽或下雨都能盡情打球；六年級郭姓女學生也說，全新風雨球場運動起來涼爽，形狀也很漂亮；而江姓教務主任則指出，雨天上體育課，室內體育場容納不下這麼多班級，空間有限且空氣不流通，如今多了一個上課場地，從高年級到幼兒園都能使用，受惠人數約2400人。

教育處賴榮光處長表示，頂埔國小、建功國小、載熙國小、香山高中、光武國中、民富國小、朝山國小7校風雨球場陸續啟用，皆具備開放性、通風性且光線充足，藉由格柵、顏色、形式的調整，打造獨一無二風雨球場，由陳柏宏建築師事務所、詹智鈞建築師事務所、十彥建築師事務所、楊紹凱建築師事務所操刀，自107年逐步推動校園風雨球場興建計畫，感謝中央補助5760萬元，每個學校都有其特色，不論劍道社、童軍社等都能使用到風雨球場。

教育處說明，民富國小使用彎曲弧面將風雨球場串連校舍到操場，自然融入校園榕樹群，打造成「樹海裡的大落葉」，為學童遮陽擋雨；建功國小風雨球場屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引進光線與新竹風，更體現建築美感；而載熙國小的球場棚頂設計，則像是曬米粉被風吹拂過的形狀曲線。

教育處指出，市長上任以來，投入3.44億改善各校體育設施，近年更積極爭取各校操場整修與風雨球場興建，提供學童更舒適的運動空間，並透過設計力導入公共建設，從關埔國小榮獲台灣建築賞到三民國小最美附設幼兒園，逐步讓校園的空間不再只是「複製、貼上」，孕育出學校各自的校園特色。

▲民富國小風雨球場外觀照。（圖／新竹市政府提供）