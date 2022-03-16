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慶光復奪冠！林智堅請吃牛排　頒出史上最高額140萬獎金

▲新竹市長林智堅今請光復球隊吃牛排。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今請光復球隊吃牛排。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

光復高中勇奪竹市、也是校史首座高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組冠軍，新竹市長林智堅今（16）日兌現賽前承諾，宴請全隊吃牛排，並頒出他上任後新竹市單一賽事項目最高額獎金140萬，與全隊分享奪冠喜悅。他表示，這是他第一次體驗冠軍賽，現場感受到球員用生命在打球，陳將双最後1.93秒關鍵致勝球投進時，他與加油席所有人都激動起立歡呼，也謝謝教練團與校方的支持，更謝謝光復小將帶給新竹榮耀，將冠軍旗幟帶回新竹市。

林智堅市長今宴請光復高中籃球隊，校長程曉銘、總教練陳定杰、助理教練李宇偉與12位球員均出席。會中，陳定杰教練分享賽事心得，林智堅市長也與隊長張俊生、MVP陳將双等球員分享奪冠喜悅，謝謝光復籃猿寫下新歷史，新竹市以他們為榮。

牛排會中，問及球隊誰動作最慢，大家都有默契地指向全隊最高中鋒、身高超過2百公分的鄭名斈，至於誰收過最多球迷的告白，林智堅市長表示，原以為會是陳將双或張俊生，結果大家同時指出吳可安，讓林智堅市長笑說「深藏不露！」最後誰打球最霸氣，大家則說是邱晨洋，場上球風犀利讓大家都稱讚。

林智堅市長表示，為了鼓勵、感謝光復小將，他這次依據新竹市績優運動選手與教練獎勵金實施要點進行團隊專簽，頒發他上任後新竹市史上單一團隊最高獎金140萬元，這份破百萬的公文讓他非常開心，肯定光復籃球隊成軍不到六年，即拿下冠軍，他也鼓勵孩子「享受比賽、沒有壓力」，更期許冠軍旗幟續留新竹。

「沒有奇蹟，只有累積」陳定杰教練分享，光復從第一次進小巨蛋很慌，到今年很肯定一定要前進小巨蛋打冠軍賽，這些都是不斷累積經驗的成果。尤其到各地比賽時，常會遇到許多市民向球隊表達支持，這是令球隊最感動的風景。而冠軍賽前，陳定杰教練坦言，他並沒有十足把握能贏，因南山球隊歷史悠久、訓練有素，但他告訴大家，要相信自己、相信隊友，以及背負著新竹市民的期待。

陳定杰教練指出，很感謝孩子完成約定，這座冠軍不只是光復高中，更獻給新竹市民，除了完成新竹市22年來首次挑戰冠軍賽成功，也是HBL聯賽15年來冠軍首次離開雙北市，讓他備感榮耀。

林智堅市長談及，除了今天兌現賽前承諾，本周五市府將於巨城舉辦英雄之夜，還加碼「光復冠軍、周末吃雞」活動，將送出5千份雞排，與支持光復的球迷分享喜悅。他也感謝新竹市其他店家熱情響應，除雞排店，還有甜點店、火鍋店等紛紛祭出各項優惠，以他們的方式表達對光復球隊的支持。

市府表示，竹市積極布局在地球員培訓，與高強度移地訓練，近年籃球項目更有極大斬獲，107學年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL奪下殿軍，109學年奪下首座季軍，即誓言要奪下冠軍，今年光復高中也真的做到了。除男籃，109學年及110學年新竹高商女籃隊在HBL乙組賽事也連奪冠軍，今年將挑戰三連霸。

市府指出，林智堅市長上任後重視體育扎根工作，投入近8,000萬元在各項選手培訓、參賽，另也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，籃球項目訓練站有9間國小、6間國中及5間高中，訓練站廣布足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。

▲光復致贈簽名球感謝林智堅市長。（圖／新竹市政府提供）

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