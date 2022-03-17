　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美估俄軍3週7000人陣亡　傷亡率約10%！20將領衝前線已4人戰死

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰事進入第3週迄今未停歇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報17日引述美國情報保守預估，俄羅斯總統普丁下令部隊入侵烏克蘭的20天後，累計超過7000名俄羅斯軍人喪命、約1.4萬至2.1萬人受傷，傷亡率約10%。西方情報顯示，俄羅斯約有20名將軍參戰，可能向前線推進鼓舞士氣，但烏方16日通報，俄國第4名將軍米捷耶夫15日已在南部城市馬力波交戰陣亡。

美方表示，俄軍短短3週的陣亡人數累計起來相當驚人，對俄羅斯軍隊戰鬥力造成影響，包括坦克編隊的士兵也一樣。依據情報，在保守估計的狀態下，俄軍至少有7000多名軍人陣亡，比過去20年來在伊拉克、阿富汗陣亡的美軍人數加起來還要多，另有大約1.4萬至2.1萬人受傷。

外傳部分俄國士兵已選擇拋棄車輛逃離戰場。美國國防部官員表示，一旦部隊傷亡率來到10%，包括死亡及受傷，將使得部隊無法執行戰鬥相關任務。若以參與烏克蘭戰事的15萬大軍來計算，如今俄羅斯傷亡狀況已接近10%。

▲有俄軍坦克在雪融後深陷泥沼，無法動彈。（圖／翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

大量、不斷增加的戰爭死亡人數會摧毀士兵繼續作戰的意願。而如此高的傷亡率，或許在某種程度上，解釋了俄軍在烏克蘭首都基輔以外地區基本上停滯不前的狀況。

歐巴馬政府時期在五角大廈負責烏俄事務的高階官員法卡斯（Evelyn Farkas）表示，「這樣的損失會影響士氣及部隊凝聚力，尤其是這群（俄國）士兵不明白他們為何而戰」，在地面部隊陷入混亂的狀態下，普丁轉向空襲烏克蘭的城市、住宅大樓、醫院甚至學校。

▲ 普丁2月底宣布授權在烏克蘭展開「特別軍事行動」。（圖／路透社）

自俄軍展開軍事行動以來，普丁始終對俄國新聞機構實施鐵腕控制，嚴格管制死傷消息。截至目前，西方情報顯示，約有20名俄國將軍參與烏克蘭戰事，可能向前線推進鼓舞士氣，但烏克蘭官員16日最新通報，第4名將軍、指揮官米捷耶夫15日在南部城市馬力波（Mariupol）交戰陣亡。

美方軍事官員透露，許多俄國將軍使用的是不安全的電話，烏方曾經成功攔截通話進行定位，展開突襲行動，成功奪取將軍及其團隊的性命。

只不過部分專家表示，俄軍傷亡不太可能改變普丁的戰略。美國眾議院軍事情報委員會成員克勞（Jason Crow）指出，「我不認為這會對普丁的盤算產生影響，他不願認輸，已經被逼到牆角，接下來將會持續派軍解決眼前的問題。」

►俄86.6%挺繼續入侵歐洲　民調揭「最想打這國」！4成支持用核武
►恐怖預言？俄前軍官曝「進攻歐洲」4國危險了　瑞典大島租俄99年
►普丁：俄羅斯需進行「社會清洗」　消滅所有混蛋叛國賊

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
福原愛提告「橫濱男前妻」　露面首發聲
起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童　小6童一動作扳倒他
央行升息1碼　三大關鍵原因曝光
升息衝擊荷包「一表看懂」　1族群受惠
要結婚了　賓士後座男中彈腦死！母心碎答應拔管捐「一器官」
男大生34刀殺死無辜女　大喊「爽快」判無期
快訊／要學生「互甩巴掌」還錄影　變態補教師3萬元交保
升息1碼「今年恐還有6次」！　1族群怕爆：每月多噴5000元
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德議院起立鼓掌40秒！澤倫斯基提柏林圍牆　點名蕭茲做這事止戰

俄軍故意轟炸平民！「躲上千婦孺」馬力波劇院全毀　恐怖對比曝光

俄軍再爆重大損失！烏繳獲罕見電子情報系統　可快速搜尋對手定位

不斷更新／美估俄軍傷亡率達10%　俄烏視訊談判「3議題曝光」

美估俄軍3週7000人陣亡　傷亡率約10%！20將領衝前線已4人戰死

亞馬遜雨林「失蹤27天」奇蹟獲救！　小兄弟慘餓成皮包骨

30人生死未卜！阿聯船隻在伊朗港外沉沒　船身「45度傾斜」畫面曝

拜登簽新令保衛國安！　禁美國情報員退休後「成為外國傭兵」

突然被陌生男拖入海中　少女在「上千遊客面前」被性侵崩潰：很痛

俄軍登陸艦穿越津輕海峽　恐為增援侵烏！日防衛省曝1點不尋常

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

德議院起立鼓掌40秒！澤倫斯基提柏林圍牆　點名蕭茲做這事止戰

俄軍故意轟炸平民！「躲上千婦孺」馬力波劇院全毀　恐怖對比曝光

俄軍再爆重大損失！烏繳獲罕見電子情報系統　可快速搜尋對手定位

不斷更新／美估俄軍傷亡率達10%　俄烏視訊談判「3議題曝光」

美估俄軍3週7000人陣亡　傷亡率約10%！20將領衝前線已4人戰死

亞馬遜雨林「失蹤27天」奇蹟獲救！　小兄弟慘餓成皮包骨

30人生死未卜！阿聯船隻在伊朗港外沉沒　船身「45度傾斜」畫面曝

拜登簽新令保衛國安！　禁美國情報員退休後「成為外國傭兵」

突然被陌生男拖入海中　少女在「上千遊客面前」被性侵崩潰：很痛

俄軍登陸艦穿越津輕海峽　恐為增援侵烏！日防衛省曝1點不尋常

升息1碼對股匯市影響？專家：台股影響不大、新台幣有望止貶

新手指南　手把手帶你玩轉歡歌APP

20年前亡夫復活了！結局竟是雙胞胎哥　霍正奇太帥迷倒貼身秘書

汪小菲直播「滿臉鬍渣」露面！　飆髒話嘆氣：當年的伴郎結婚生子了

率先出線！味全龍確定留下劉昱言　需要左投熱身賽最突出

放棄這5件事　代表內心更強大，朝自己理想生活前進了

每晚都要舔！人妻膚況變差「忍不住了」　老公超誠實回答網笑翻

板橋新成屋凍漲僅1%　專家揭：這產品卻大漲逾3成

蔡英文揪A RAY、鍾明軒看《時代革命》：每一位台灣人都該來看

幻象2000戰機25年8起事故　監委要查零件採購有無違失

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

國際熱門新聞

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

網紅「李根大尉」2同伴經證實已逃回韓國

3歲兒後座撿到槍！誤當玩具轟殺22歲母

福島強震釀新幹線出軌　車內翻覆片曝

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

東北新幹線「列車脫軌」

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

日AV雜誌掉滿地　網歪求：她是誰？

更多熱門

相關新聞

拜登簽署新令！禁情報員退休後效力他國

拜登簽署新令！禁情報員退休後效力他國

美國總統拜登在當地15日簽署新法令，規定掌握間諜技術和國家安全機密的美國情報官，在退休後30個月，不得受僱於外國政府，且前情報官員在離職的後5年，必須向美國情報機構與國會通報任何與國外政府相關的工作，以維護國家利益，防止外國政府僱傭美國情報員成為傭兵。

俄軍登陸艦穿越津輕海峽　恐為增援侵烏

俄軍登陸艦穿越津輕海峽　恐為增援侵烏

俄國86.6%挺繼續入侵歐洲　最新民調曝光

俄國86.6%挺繼續入侵歐洲　最新民調曝光

普丁：俄羅斯需要進行「社會清洗」

普丁：俄羅斯需要進行「社會清洗」

烏軍反攻戰略曝光　他曝局勢將變

烏軍反攻戰略曝光　他曝局勢將變

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武紐約時報北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

快訊／央行宣布升息1碼！預期經濟成長率4.05％

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面