美估俄軍3週7000人陣亡　傷亡率約10%！20將領衝前線已4人戰死

▲烏俄戰事進入第3週迄今未停歇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報17日引述美國情報保守預估，俄羅斯總統普丁下令部隊入侵烏克蘭的20天後，累計超過7000名俄羅斯軍人喪命、約1.4萬至2.1萬人受傷，傷亡率約10%。西方情報顯示，俄羅斯約有20名將軍參戰，可能向前線推進鼓舞士氣，但烏方16日通報，俄國第4名將軍米捷耶夫15日已在南部城市馬力波交戰陣亡。

美方表示，俄軍短短3週的陣亡人數累計起來相當驚人，對俄羅斯軍隊戰鬥力造成影響，包括坦克編隊的士兵也一樣。依據情報，在保守估計的狀態下，俄軍至少有7000多名軍人陣亡，比過去20年來在伊拉克、阿富汗陣亡的美軍人數加起來還要多，另有大約1.4萬至2.1萬人受傷。

外傳部分俄國士兵已選擇拋棄車輛逃離戰場。美國國防部官員表示，一旦部隊傷亡率來到10%，包括死亡及受傷，將使得部隊無法執行戰鬥相關任務。若以參與烏克蘭戰事的15萬大軍來計算，如今俄羅斯傷亡狀況已接近10%。

▲有俄軍坦克在雪融後深陷泥沼，無法動彈。（圖／翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

大量、不斷增加的戰爭死亡人數會摧毀士兵繼續作戰的意願。而如此高的傷亡率，或許在某種程度上，解釋了俄軍在烏克蘭首都基輔以外地區基本上停滯不前的狀況。

歐巴馬政府時期在五角大廈負責烏俄事務的高階官員法卡斯（Evelyn Farkas）表示，「這樣的損失會影響士氣及部隊凝聚力，尤其是這群（俄國）士兵不明白他們為何而戰」，在地面部隊陷入混亂的狀態下，普丁轉向空襲烏克蘭的城市、住宅大樓、醫院甚至學校。

▲ 普丁2月底宣布授權在烏克蘭展開「特別軍事行動」。（圖／路透社）

自俄軍展開軍事行動以來，普丁始終對俄國新聞機構實施鐵腕控制，嚴格管制死傷消息。截至目前，西方情報顯示，約有20名俄國將軍參與烏克蘭戰事，可能向前線推進鼓舞士氣，但烏克蘭官員16日最新通報，第4名將軍、指揮官米捷耶夫15日在南部城市馬力波（Mariupol）交戰陣亡。

美方軍事官員透露，許多俄國將軍使用的是不安全的電話，烏方曾經成功攔截通話進行定位，展開突襲行動，成功奪取將軍及其團隊的性命。

只不過部分專家表示，俄軍傷亡不太可能改變普丁的戰略。美國眾議院軍事情報委員會成員克勞（Jason Crow）指出，「我不認為這會對普丁的盤算產生影響，他不願認輸，已經被逼到牆角，接下來將會持續派軍解決眼前的問題。」

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