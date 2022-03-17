恐怖預言？俄前軍官曝「進攻歐洲」4國危險了　瑞典大島租俄99年

▲科羅琴科在節目上詳述一項入侵北約波羅的海國家及中立國瑞典部分地區的進攻計畫。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國有電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya 1）去年的節目如今再次受到關注，俄國退役高階軍官科羅琴科在節目上討論一項入侵北約波羅的海國家及中立國瑞典部分地區的作戰計畫，直言俄方在進攻初期就會發動大規模無線電電子戰，「所有北約雷達都會失靈，什麼都看不見」，而瑞典最大島嶼哥特蘭島將租給俄方99年。

Experts at a Russian state channel are now discussing how to best invade north-eastern Poland, all 3 Baltic states and the Swedish island of Gotland, which is located at a strategic place in the Baltic Sea.



Something is seriously wrong with Russia. pic.twitter.com/G0IzcJOVF1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2022



綜合太陽報等報導，俄羅斯退役軍官科羅琴科（Igor Korotchenko）去年底上節目時，曾使用有標註北大西洋公約組織（Nato）軍隊部署記號的英文地圖，詳細描繪俄軍入侵的場景，更直言「這就是奪取波羅的海國家可能出現的狀況」。

科羅琴科說，俄軍一旦發動進攻，就會先行發動大規模無線電電子戰，讓北約雷達全數失靈，「什麼也看不見」。他接著在地圖上畫出一條條紅線，並圈出瑞典最大島嶼哥特蘭島（Gotland），敘述俄軍會如何戰勝敵方。

「俄國軍機會登陸哥特蘭島」，科羅琴科提到，俄方會運送S-400防空飛彈系統以及Bastion反艦飛彈系統，「這些軍事進行部署的時候，都不會有人知曉或看到，西方的人會納悶，『為什麼我們什麼都看不見？我們的雷達怎麼了？』」

科羅琴科接著說明，俄軍將從瀕臨波羅的海的海港城市加里寧格勒（Kaliningrad）朝蘇瓦烏基走廊（Suwalki）推進，阻擋北約增援，「震驚的西方與北約將會聽到，俄羅斯宣布400公里的禁航區」，而整個波羅的海將成為俄軍的目標，當地的加拿大、德國、美國少數特種部隊將被俄國空降部隊包圍並棄武。

最終結局將是波羅的海諸國政府宣誓效忠莫斯科，瑞典則會同意永久中立，同時擁有5萬8595人的最大島嶼哥特蘭島將租給俄方99年。

上述這段節目去年底在俄羅斯電視台播出，而推特帳號「Visegrád 24」則在13日轉發這段45秒影片。報導指，在蘇聯解體後，波羅的海三國拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞均加入北大西洋公約組織（Nato），擔憂俄總統普丁有破壞穩定及入侵的企圖，猶如俄羅斯入侵烏克蘭那樣。

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