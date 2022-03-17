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俄86.6%挺繼續入侵歐洲　民調揭「最想打這國」！4成支持用核武

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰火自2月24日開始後迄今未停歇。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事迄今進入第3週。烏克蘭議會成員赫里舒克（Roman Hryshchuk）在推特轉發烏克蘭機構「Active Group」3月中旬最新民調數據，高達86.6%俄羅斯人贊成及在一定程度上支持政府持續武力進攻其他國家，其中75.5%認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭，更有40.3%支持預防性、有限度使用核武。

▲▼ 臉書專頁「ACTIVE GROUP」3月中旬最新民調，有86.6%俄人贊成及在一定程度上支持政府以武力進攻其他國家。（圖／翻攝自activegroup網站）

▲「Active Group」這份民調是在3月11日至14日期間進行，針對1557人進行電話採訪。上圖顯示，其中有40.6%受訪者贊成出兵其他國家。（圖／翻攝自activegroup網站）

統計結果顯示，86.6%俄羅斯人在一定程度上支持政府對其他國家進行潛在軍事行動，以便讓這些國家捨棄對烏克蘭納粹的支持，其中包含40.6%贊成出兵及46.0%不確定（可能會與可能不會），僅13.4%受訪者持否定立場。

至於在支持出兵的俄羅斯受訪者中，有75.5%的人贊成下一個進行「特別軍事行動」的國家就是波蘭，接著是波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛（41.0%），再來是前華沙公約組織成員國保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、前捷克斯洛伐克（39.6%），以及喬治亞（32.4%）和摩爾多瓦（28.8%）等。

▲▼ 臉書專頁「ACTIVE GROUP」3月中旬最新民調，有86.6%俄人贊成及在一定程度上支持政府以武力進攻其他國家。（圖／翻攝自activegroup網站）

▲高達75.5%受訪者支持攻打波蘭。（圖／翻攝自activegroup網站）

另個令人關注的是，在使用核武方面，為了保護俄羅斯聯邦合法利益，40.3%俄國人贊成預防性、有限度使用核武，34.3%在一定程度上支持俄國政府，只有25.5%俄國人強烈反對使用核武。

▼只有25.5%俄國人反對使用核武。（圖／翻攝自activegroup網站）

▲▼ 臉書專頁「ACTIVE GROUP」3月中旬最新民調，有86.6%俄人贊成及在一定程度上支持政府以武力進攻其他國家。（圖／翻攝自activegroup網站）

除了上述議題之外，俄羅斯受訪者認為，烏克蘭納粹罪魁禍首就是北約（54.1%），其次是歐盟（43.8%）；俄羅斯聯邦應該使用包括武力在內等方式在前蘇聯國家（USSR）擴大影響力。

▼首都基輔上空冒出陣陣黑煙。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔。（圖／路透）

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