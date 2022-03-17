拜登簽新令保衛國安！　禁美國情報員退休後「成為外國傭兵」

▲拜登最近签署新令，禁止退休的情報官員為外國政府效力。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在當地15日簽署新法令，規定掌握間諜技術和國家安全機密的美國情報官，在退休後30個月，不得受僱於外國政府，且前情報官員在離職的後5年，必須向美國情報機構與國會通報任何與國外政府相關的工作，以維護國家利益，防止外國政府僱傭美國情報員成為傭兵。

路透社過去曾推出系列報導，揭露有前美國國家安全局的駭客為阿聯酋政府提供幫助，監視記者、其他美國人與持不同政見者，並展開名為「烏鴉行動」（Project Raven）的間諜行動，幫助政府入侵數千名活動人士的iPhone、Facebook和Google帳號，導致這些人士隨後被捕與遭受酷刑。

為了防止問題再次發生，美國最近推出新令，不允許中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）等十幾家美國情報機構的情報官員在退休30個月內受僱於外國政府。除了這30個月的禁令外，前情報官員在離職後的5年內，必須向美國情報機構和國會報告任何與外國政府相關的工作。

一名國會助手透露，這項法案是由民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）所提出。卡斯特羅表示，「我們不希望我們訓練有素的情報人員為錢落入外國政府手中。新法不僅可以阻止外國政府僱傭美國情報員成為傭兵，也可以保全美國的利益。」

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