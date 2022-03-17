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突然被陌生男拖入海中　少女在「上千遊客面前」被性侵崩潰：很痛

▲▼海灘,Bournemouth beach。（示意圖／達志影像）

▲海邊當時有許多遊客，卻沒人注意到性侵案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名15歲少女在伯恩茅斯(Bournemouth)海灘玩耍時，突然被一名陌生17歲少年拖進海中，對方以海水做為掩飾，成功在數千名遊客面前性侵得逞，她後來向警方報案，希望能找出這名膽大包天的少年。

少女在聲明中表示，事件發生在去年7月18日下午4時左右，她當時在沙灘上和朋友玩球，結果球不小心落到這名17歲少年面前，由於請對方還球被拒絕，她只好走到對方面前，對方把球丟回去給她的朋友後突然抓住她，把她拖進大海深處中性侵。

少女傷心表示，同行朋友當時不在她身邊，獨自1人的她根本就無力抵抗少年，「沒有任何人看到發生了什麼事，他在那時性侵了我，我後來哭著去找朋友，因為很痛所以跑去廁所，後來那個人又跑來想要問我的聯絡方式，朋友幫我趕走了他，我後來都不敢出門，很怕大家會對我指指點點，我並沒有想讓這種事情發生，我有試著抵抗，但我做不到」。

事件發生後，警方去年9月曾逮捕一名可能涉案的17歲少年，但是後來釋放，由於案情至今沒有進展，近來特別公布凶嫌特徵，涉案的少年來自伯明翰，自稱叫做戴比(Dabby)，皮膚黝黑、黑髮，左邊的眉毛被剃了一小塊，希望民眾能幫忙提供線索。

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