同志男友劈腿！他約砲洩憤臨場退縮　人夫硬上逼「吞吐」判刑3年

▲花花2020年透過交友軟體認識一名李姓男子，2人相約約砲，不料花花卻臨陣退縮，遭李男強迫口交得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名男子阿志（化名)抓包前同志男友劈腿而耿耿於懷，憤而決定透過交友軟體約砲，並和李姓男子2人約好在飯店進行，不料途中阿志卻臨陣退縮，欲收東西離開，卻被慾火難耐的李男強迫口交得逞，讓阿志事後怒告性侵。高雄地院審理後，依強制性交罪，判處李男有期徒刑3年；民事部分，李男還須賠償阿志20萬元。

從事網拍的阿志，先前抓到前男友劈腿後，怒和前男友分手，更決定透過交友軟體約砲，進而認識已婚的李姓男子，2人約好在2020年5月相約飯店開房。

事發當天，阿志先幫李男口交，不料途中覺得「沒有感覺」，向李男表示，「今天就這樣，我想結束了」後便跪坐在地上，準備收拾東西離開，但慾火上身的李男不甘於此，只好不斷盧阿志，希望他能夠繼續，但仍被拒絕。

被拒絕後的李男，衝動之下強壓阿志幫其口交，直到阿發出作嘔的聲音，李男才罷手，自己前往浴室解決生理需求，阿志也怒錄音留下證據，質問李男，「你為什麼要這樣強迫我？，李男則回應，「不是阿，你弄到一半然後說不弄了」、「我跟你說我不要你塞進來」、「我後來是不是沒有了，我是不是後來就知道了」、「是我更強硬的時候你才沒有阿」等語，事後阿志越想越氣，怒告李男性侵。

高雄地院審理後，李男否認犯行，不過法官勘驗錄音檔內容，與阿志事後的就診紀錄，其被診斷出有急性壓力反應症等現象，認定李男性侵犯行明確，依強制性交罪，判處李男有期徒刑3年；另民事部分，李男還須賠償20萬元。