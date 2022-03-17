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家長看過來！北市國小新生入學e化通知　方便又環保

▲▼北市國小新生入學採e化通知，方便又環保。（圖／北市教育局提供）

▲台北市國小新生入學採e化通知，方便又環保。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

過去台北市國小新生報到前，都會由區公所寄發入學通知單等相關資料，再由家長將資料送回區公所，才能進行後續報到手續，為減輕家長與學校行政人員負擔，台北市教育局今天（17日）宣布，今年北市國小家長只要進入「台北市國民小學新生入學資訊網」網站註冊帳號，就可選擇e化或傳統紙本通知，選擇e化通知者，系統將以簡訊通知家長進行線上操作，入學資訊不漏接。

台北市111學年度國小新生入學通知，預計本月25日發送共同學區通知，5月4日由各校及區公所公告額滿學校入學名冊，5月13日發送入學通知，國小新生則在5月28日上午9時到6月6日下午5時，前往「台北市國小新生報到入口網」完成網路報到。

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▲▼北市國小新生入學採e化通知，方便又環保。（圖／北市教育局提供）

▲北市國小新生入學採e化通知，方便又環保，圖為今年新生入學時程。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，過去新生報到前，會由各區公所寄發共同學區通知單、額滿學校審查通知單及入學通知單等，並由家長以郵寄、傳真、電子郵寄或親自將資料送回區公所，才能進行後續報到手續，但為減輕家長與學校行政人員負擔，今年可選擇e化或傳統紙本通知。

北市教育局指出，「台北市國民小學新生入學資訊網」除能取代傳統紙本通知單外，也能在網站上查詢學區、檢視新生分發常見問題並獲取最新消息，透過該資訊網，家長不必在入學期間擔心沒收到通知單，也不用為回傳資料疲於奔命，大大提升便民性與即時性。若家長操作時有疑義，可電洽分發學校詢問，或者教育局國小教育科「27208889分機6373」。

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