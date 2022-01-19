讓弱勢家庭過好年　北市首度加贈清寒生年節助學金

▲北市教育局認助清寒學生基金會今年首度加贈年節助學金助清寒生，圖為之前學生們與捐贈者相見歡。（圖／北市教育局提供，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節即將到來，去年受到新冠肺炎疫情衝擊，目前疫情又升溫，許多弱勢家庭生活更困難，孩子安心就學也面臨考驗，財團法人台北市教育局認助清寒學生基金會今（19日）宣布，一月首度加贈每位受助學生2000元「年節助學金」，發放總金額263.2萬元，共1316名學生受惠，期盼清寒學生能過個好年。

新冠肺炎疫情影響許多產業生計，台北市教育局認助清寒學生基金會董事長、教育局長曾燦金指出，基金會受認助學生的家長，多數從事臨時工或服務業，在疫情期間首當其衝，從收入不穩定到面臨無薪假、停業等困境，從2020年認助學生數為1843人，去年來到1931人，多了88位，可見弱勢學生需求有增無減。

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曾燦金進一步表示，部分認助人在過年前，個別透過基金會致贈受認助學生紅包，基金會有感於弱勢家庭境遇困難，今年決定統一加發「年節助學金」，將在明天（20日）直接將這筆2000元助學金，連同原有的認助生活費或學費，匯入受認助學生的郵局帳戶，希望這份紅包能讓弱勢學生安心過個好年，不再煩惱假期餐食及年後開學的費用。

曾燦金也指出，儘管受疫情影響，去年基金會捐款金額達6437萬元，感謝認助人寒冬送暖，才能陸續啟動開學疫情紓困、年節助學金以及各項急難救助，一起陪伴弱勢家庭度過難關，也呼籲社會各界伸出援手加入愛心認助的行列，可定期定額認助，也可零星小額捐款，每個人評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。捐款帳號:彰化銀行永春分行(009)53388603261700，其他捐款方式可參考基金會網站，相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會電話：2727-5925。