中美隱形戰機傳東海交鋒！　美軍司令稱：殲-20飛得非常好

▲解放軍空軍殲20隱形戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）14日在美國空軍協會米契爾航太研究所的一場視訊對談中透露，美軍F-35戰機與解放軍殲-20戰機或不止一次遭遇，甚至點明其中一次便是在大陸東海附近進行「相對接近」的接觸。威爾斯巴赫表示，我們看到的是殲-20正在執行制空任務，「還注意到他們（解放軍空軍）把殲-20飛得非常好。」

▲部署在日本的F-35戰機。（圖／CFP）

《環球網》報導，依威爾斯巴赫的說法，美軍的F-35隱形戰鬥機近日已在東海與中國殲-20隱形戰鬥機近距離「相遇」，這應該是得到官方背書的「全球首次隱形戰鬥機交手記錄」，此前，坊間傳聞已久的蘇-57戰機與以色列F-35戰機在敘利亞附近的對抗，畢竟沒有得到任何一方的官方證實。

威爾斯巴赫表示，我們看到（解放軍空軍）專業的飛行，或許更像定位於爭奪空優的F-22戰機，現在確切地講出殲-20的任務角色還為時過早，「我們目前看到的是殲-20正在執行制空任務，他們把殲-20飛得非常好，我們的F-35最近在東海與殲-20進行相對接近的接觸，殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。」

由於雙方在接觸時應該沒有做出含有對抗性的戰術動作，因此，威爾斯巴赫用的是「近距離接觸」，他還表示，「我不會將其稱之為交戰」。外界分析，威爾斯巴赫認為殲-20進行了「相對專業的飛行」，因此有極大概率顯示，雙方並非簡單的「遭遇」，或有出現一些搶佔有利位置的動作。

據了解，解放軍東部戰區已經部署殲-20戰機，而美國空軍的F-35A和海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機也已部署在日本，雙方在東海遭遇的可能性大為提高。

除了提及雙方隱形戰機的接觸，威爾斯巴赫還提到解放軍空警-500預警機，他指出，「解放軍的部分超遠程空對空導彈得到空警-500的協助，如何切斷這種殺傷鏈，是我非常感興趣的一件事。」

威爾斯巴赫的言論也透露，空警-500可能會為掛有「霹靂-15」遠程導彈的殲－20戰機識別和分配目標，引導殲－20在視距外發射射程超過200公里的「霹靂-15」遠程導彈。

解放軍空軍副司令王偉曾表示，「有一位外國同行聲稱要讓中國空軍感到恐懼，那好吧，只要你不害怕，就讓我們到雲端相見吧！」

