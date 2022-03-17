烏克蘭老人被當活標靶！　俄軍殘忍轟斃「砲決」瞬間曝光

▲一名老人走在馬力波的街道上遭俄軍殘忍砲擊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打超過20天，烏克蘭南部城市馬力波從月初被圍困至今，上千平民慘死俄軍砲口，最近更有一段影片在網路上曝光，只見一名烏克蘭老人手無寸鐵走在路上，沒想到卻被停在一旁民宅廢墟的俄軍坦克，直接開砲狂轟，恐怖畫面讓人不敢置信。

Another proof of the genocide in #Mariupol



The occupiers fired from a tank at a man pic.twitter.com/Jce7njhmcc — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

根據《每日郵報》報導，從烏克蘭亞速營軍方釋出的這段影片可以看到，一名老人走在馬力波的街道上，手上看似沒有任何武器，也沒有表現出任何攻擊性，結果卻遭到停放在廢棄民宅旁邊的俄軍坦克開火砲轟。

▲手無寸鐵的老人走在馬力波的街道上遭俄軍砲擊。（圖／翻攝自推特）



火砲射出瞬間，老人所在位置當場爆出火光，旁邊的磚牆也被擊落，老人慘死砲口。亞速營在貼文中指出，「這是俄羅斯坦克殺害馬力波平民的殘忍鏡頭，普丁的邪惡手下朝手無寸鐵的平民開槍。」

從3月初就遭俄軍圍城的馬力波（Mariupol）死傷慘重，超過千位平民慘死砲口，現在仍有數千人留在城內，但沒水、沒電，也沒有藥品和食物，情況相當危急。有數百名平民躲進一間蘇聯時期建成的大劇院，並在劇院外地面塗上大大白色字樣「小孩」，卻仍遭俄軍轟炸，當局正試圖確認傷亡人數。

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