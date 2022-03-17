WHITE白色春9 PARTY　「學姊」黃瀞瑩、許淑華等受邀走秀

▲WHITE白色春9 PARTY。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市家長會長協會、公益事業委員會16日晚共同舉辦「WHITE白色春9 PARTY」，應邀多位現任民代、2022地方選舉擬參選人，身穿全白服飾參與走秀，希望用白色來表達自己的訴求，並替選民盡心服務。



此次活動應邀出席的來賓，包括立委高嘉瑜、林奕華、北市議員許淑華、林亮君、王欣儀、汪志冰 鍾小平，以及民眾黨擬2022參選人黃瀞瑩、林珍羽等。活動上，除有上述來賓手持捧花走秀外，主辦單位特別安排Star老師帶領全體來賓，跳跳有氧運動及動感小提琴表演，台北市家長協會理事長周季平、公益事業委員會主委蘇敏惠更率領台北市各學程家長會長們共同為學子健康、世界和平祈福。



理周季平表示，因應後疫情期間，今日活動僅是一個暖場，期以凝聚家長會向心，同時關注社會現況，協助學校教育政策遂行；另外配合政府防疫政策，僅邀請教育、文化單位長官與會」。



蘇敏惠說，今年家長會長聯誼，採小規模辦理，但儀式性絕對滿滿，「WHITE白色春9 PARTY」受邀參與的貴賓必須全身穿著「純白色」，按法國白色野餐的傳統入場，以純白、潔淨啟迪心靈，放下紛擾再創新局。



值得一提的是，今日神秘嘉賓特別邀請到獲得法國白色野餐組織授權，曾在台北舉辦造成轟動「白色野餐」的主辦人璐露野到現場，為今日獲得最佳服裝造型者親自加冕及權杖授予儀式，會場間此起彼落的加油打氣聲，嗨翻全場。