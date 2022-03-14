高嘉瑜批環保署長「要靠國發會推電動機車」　任內空品還連續下滑





▲高嘉瑜批張子敬對電動機車未來政策竟沒想法。（圖／翻攝國會頻道）

記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（14日）進行環保署業務報告並備詢，民進黨立委高嘉瑜質疑環保署對未來電動機車具體政策、目標沒立場跟意見，怒批署長張子敬竟要靠國發會主委龔明鑫才能推動，自己都沒想推的意思，且張任內空氣品質連連下降。張子敬對此承認自己做不夠，要繼續努力。

高嘉瑜說，原2035年全面禁售燃油機車，變成2030年達到35％目標，現在僅3％，相較其他國家說到做到，台灣電動機車相關發展一直放寬，有個空間在，卻沒看到進步還倒退，並問禁售燃油車目標還有？張子敬回這是未來國發會要提出，「這不是環保署或單獨可以決定的」，這讓高嘉瑜表示，國家目標環保署不用知道？真的要等龔明鑫確定才知道？張肯定秒回「是」，讓高批張不想作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高嘉瑜認為，張子敬身為環保署長，對於電動機車是否要達到一個目標，要有態度，當財政部都說機車是移動污染源時，那環保署到底對機車態度又是如何？要退場還是走向電動化等？再批張子敬完全沒有意見、立場。

張子敬反駁高嘉瑜這樣說很不公平，因去年會補助七期燃油車是從空污減量觀點，換新低污染車輛就是政策目標，但電動機車對2050年終極減碳是有必要性，只是階段性不是單單環保署可以決定。高嘉瑜不滿轟張子敬「要靠國發會主委來推動，自己都沒有想推動的意思」，從今天態度來看，政府沒決心，連說電動機車要達到怎樣數量跟成效都沒有，還要要靠國發會主委來推動。張子敬重申，此目標不是單方面環保署可以決定，且牽涉整個產業政策。

高嘉瑜接著提到，張子敬任內空品連連下降，109年和110年相比，不滿意度提升，滿意度下降，張子敬說「當然做不夠，就繼續努力」。高嘉瑜怒斥，因為連電動車都沒有政策方向，空品下滑只一直講做不夠，對人民感受是什麼？張子敬最後說，「空品沒有下滑」，「那是民眾感覺，我尊重，我承認我做不夠，要繼續努力」。