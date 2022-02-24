白喬茵自曝曾被使喚趴地撿耳環　張雅琴酸「哪顆蔥」：來蹭聲量？

▲黃瀞瑩、白喬茵、張雅琴、楊寶楨。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

前台北市副發言人黃瀞瑩、民眾黨發言人楊寶楨的「大菊為重」事件言論持續發酵，主播張雅琴更痛批2人「花瓶真的很殘破」，現在連國民黨發言人白喬茵都加入戰局，白發文聲援楊寶楨，更自曝曾趴地幫張雅琴找耳環，對此，張雅琴也回嗆白喬茵是「哪顆蔥」，「妳今天在網路上蹭一個聲量就覺得就可以嗎？」

對於日前監察院北市府調查報告，楊寶楨指「大菊為重」，而黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材，張雅琴痛批2人「花瓶真的很殘破」，雙方戰火越演越烈，在臉書開戰互嗆，楊寶楨更留言說「會不會有人連瓶子都不是。」

張雅琴在播報時提到「大菊為重」風波，稱「花瓶真的很殘破」，更指楊寶楨32歲不能算是花瓶了，黃瀞瑩29歲也是「老小姐」。楊寶楨則發文喊冤「我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？女人何苦為難女人？」

至此，國民黨發言人白喬茵也加入戰局，「沒想到這種嚴重歧視女性參政的言論，竟是出自於高權重的媒體人口中。」

白喬茵指出，自己21歲時在一家電視台當工讀生，除了份內工作，每天中午還需要幫記者哥哥姊姊們跑腿、買便當，「也曾被一個當紅主播使喚『妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下』」，「我就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環」。

文末白喬茵還標註「雅琴姐你應該忘了吧」、「我就是那個在趴在地上幫你找耳環的工讀生」。

但這番言論也惹怒張雅琴，張雅琴在節目上怒批白喬茵是「哪顆蔥」，張指出，現在有一個以前不知道是誰（指白喬茵），也跳出來也加入戰局，「現在的從政的人每個都急功好利，妳完全什麼功課都不做，妳說你是工讀生起家，妳當了主播，妳今天就覺得你可以一蹴登天當民意代表嗎？妳今天在網路上蹭一個聲量你覺得就可以嗎？」

張雅琴24日也在臉書繼續開砲，「最近空瓶子滿天飛，本來不想回應，但不回應好像是默認，所以，這位小姐你哪位？我們對優秀工讀生都會特別提拔，但我對你完全沒印象，不知道你是誰？不要哪天跑來說我撿了你的鑽石，難不成我要還你一顆鑽石？」

對於花瓶說，張雅琴所言引來正反兩面評論，她23日下午又在臉書發文說「我應該更正一下」，「沒有料，走捷徑想一步登天，只會蹭聲量的～不是『花瓶』，是『空瓶』！有些人連花瓶都不算啊」，再度點燃戰火。

楊寶楨則直接在底下留言「到底誰在蹭聲量？會不會有人連瓶子都不是」，張雅琴接著回應，「詐騙集團出身的有什麼好說嘴」。