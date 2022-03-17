日月潭「殺手」恐怖行兇！大頭鰱慘遭腰斬　仍奮力張嘴求生

▲日月潭大頭鰱幼魚慘遭魚虎攻擊而夭折（下同）。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

春天是萬物繁衍的季節，不過外來種生物也蠢蠢欲動、威脅本土生態的平衡和延續，日前有日月潭漁民發現一隻大頭鰱幼魚慘遭「腰斬」、只剩半身，令人不忍卒睹，並直指就是「潭中惡霸」魚虎犯案；南投縣政府表示，將待魚虎大量繁殖季節到來，再派員出動全力移除。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

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「日月潭一等高」臉書粉專小編PO出影片表示，日前赫然發現潭中有一隻只剩半截、體型僅成人手掌大小的大頭鰱，被撈起後都還在奮力掙扎、張嘴呼吸求生，估計是重量不到1斤的幼魚，可惜還來不及長大就慘遭橫禍、慢慢死去，令人不禁掬一把同情淚，而兇手就是近年來肆虐日月潭的魚虎。

▲▼外來種魚虎肆虐日月潭，不時捕獲10斤以上「霸王級」魚隻，縣府也鼓勵漁民撈捕移除。（圖／資料照片，射魚專家阿章、南投縣農業處提供）

南投縣政府農業處指出，魚虎在每年5月會大量繁殖，在潭中出現幼魚群聚覓食的「魚虎球」現象，可能因為最近天氣回溫，魚虎已開始有活動跡象；縣府過去除了與學界和民間合作，以電撈、射魚等方式做移除，當地餐飲旅遊業也推出魚虎料理、鼓勵遊客消費和漁民撈捕，收購價格也提高不少，盼望能合力降低魚虎族群數量、保育既有本土種生態。