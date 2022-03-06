埃及聖䴉現蹤！花蓮大面積搜索發現20隻　11獵人待命清零

▲花蓮林管處大面積追蹤搜索。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處2月27日接獲民眾通報，在壽豐鄉立川漁場附近發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡約20來隻，林管處高度重視，立即啟動通報系統，並出動人員搜尋該區域，並無所獲。另外在2月28日也接獲農民通報，在玉里長良有機田區發現埃及聖䴉，林管處立即組成22人搜查隊分為11組展開全面搜尋，並於長良有機田區發現蹤跡，經確認約20隻左右。





花蓮林管處研判應該是從北邊飛來，目前發現在長良、三民 、瑞穗、大禹區域之間隨著翻耕田區移動，自3月1日至3月5日持續搜查，每日動員22人次，搜尋30餘平方公里區域，觀察該鳥群沒有固定覓食地點，而且行為謹慎，一發現有異狀則隨時飛離，目前仍無發現明確的夜棲點及覓食區。

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▲搜索隊於長良有機田區發現20隻埃及聖䴉。

林管處為擴大追蹤，增列支援，除本處巡查人員外，並協請獵隊人員4名、花蓮銅門部落移除獵人隊6名及與台東林管處合作之卑南獵人隊1名組成專案移除隊至現場待命，務求在最短時間移除以「清零」為目標，阻止埃及聖䴉在花蓮地區擴散。

為維持現場安全，移除時亦同步請保七總隊第九大隊及花蓮縣警察局協助派員現場戒備，以防民眾誤入移除場域及周遭安全。



林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外。此鳥環境適應力極良好且無天敵，逃逸後族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，近年更進一步往內陸低海拔山區逼近，威脅本土物種生存空間。

▲花蓮林管處將結合台東林管處組成專案獵人隊執行清零計劃。



研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，已開始競爭、排擠鷺科鳥類生存，也可能對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長。唯有長期、持續地移除其蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。



林管處呼籲，請民眾若發現埃及聖䴉，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言發現日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（03-8325141轉275朱技士），如有照片也請協助寄到

chuzong@forest.gov.tw信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。