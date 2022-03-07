用吃消滅牠！日月潭推魚虎料理　他捕獲25斤霸王級荷包大進補

▲外來種魚虎肆虐日月潭，不時能捕獲10幾斤以上「霸王級」魚隻（下同）。（圖／射魚專家阿章提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭生態飽受外來種魚虎威脅，南投縣政府近年結合漁會、清大等產學界力量投入加強移除，也鼓勵當地觀光餐飲業推出魚虎料理，動手兼動口防治魚虎族群擴散，也使魚虎肉品價格看漲，每台斤可從200元起跳，吸引當地漁民利用目前春回大地、萬物繁衍的季節撈捕，也傳出抓到體長逾1米、重約25台斤的霸王級魚虎，荷包可望進帳不少。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

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農委會漁業署、縣府農業處會同清華大學專家展開防治移除，110年已邁進第3年，除採生物防治、電撈，甚至請到射箭好手用反曲弓射殺，不時捕獲體長逾1米的大型魚虎，曾有來自新竹的「魚虎獵人」累計移除38尾重逾10餘斤以上的個體，而官民聯手移除撲殺3萬4000尾魚苗，比109年成長4倍。

▲日月潭餐旅業者提供魚虎料理風氣漸盛，致身價高漲。（圖／南投縣農業處提供）

此外，由於魚虎肉質鮮美，魚池鄉公所鼓勵日月潭的餐廳業者推出魚虎特色料理，有油炸、涮魚湯等多種吃法，吸引遊客老饕光顧，也能鼓勵漁民加強捕撈；當地漁民指出，目前魚虎肉品於漁市行情，每台斤可達200元以上，若是25斤的超大魚隻，身價就起碼有1萬5000元。