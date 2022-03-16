2022台東普悠瑪國際鐵人三項賽19日登場　局部交通管制

▲2022台東普悠瑪國際鐵人三項賽19日登場，比賽期間將實施局部交通管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了將台東的觀光景點與體育活動相結合，台東縣政府與台東城鄉生活運動協會等單位合作，將於3月19日（星期六）起一連2天，在台東森林公園活水湖等地舉辦「2022台東普悠瑪鐵人三項賽」，包括有226超鐵等合計有1995位鐵人三項好手報名參加，賽期屆時東海岸、中華大橋及台東市區等地將實施局部交通管制，為利比賽順利進行，敬請民眾及駕駛人配合指揮。

台東城鄉生活運動協會指出，本項賽事每年約3、4月舉辦，今年226公里超級鐵人賽將於19日清晨6時下水出發，競賽內容包括在活水湖游泳3點8公里、自行車180公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡(舊省道)折返回活水湖2趟）、路跑42公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨單車道(折返5趟)、回到終點活水湖大會），共計226公里。

今年報名作業已截止，在226公里超級鐵人三項計182位選手參加、113公里鐵人項目計736位選手、51.5公里鐵人三項則有817位選手、47.5公里二鐵賽有104位選手、小鐵人部份有156人，目前2天賽程共計有1995位選手報名，若含眷屬預估將有近3、4千人湧進台東參與，比賽將分為青少年、男甲、男乙、男丙、男丁及女子組等六組競賽，並頒獎男子組、女子組總合成績。



為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時志航路、馬亨亨大道等部份地區道路也將進行管制，請依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全，並為選手在沿途中加油。