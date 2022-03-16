台東太平溪右岸一路通日光馬蘭段　3／16開放通行動

▲太平溪右岸一路通日光馬蘭段今開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為建置更完善的交通環境及帶動台東整體發展，台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫，縣長饒慶鈴16日視察太平溪右岸一路通工程進度，並於現場宣布「日光-馬蘭段」正式開放車輛通行。

縣長饒慶鈴16日上午與議長吳秀華、議員黃碧妹、郭宗益、楊秋珍、鄭崗山等議員、光明里長曾淑美及縣府建設處長許瑞貴前往勘查，並在中興路馬蘭橋頭路口按鈕啟動紅綠燈管制，宣布該路段正式開放通行，饒慶鈴表示，太平溪右岸一路通全線從新豐里橋至太平橋，對於紓解市區及大豐地區聯外交通有很大的助益，縣府分段爭取經費及施工，去年完成首段仁義南路，今開放日光馬蘭段車輛通行，並依去年地方說明會內容，自今年1月起1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車、降低車行社區影響等。

饒慶鈴提及，歡迎各位鄉親朋友3月19日早上7點，一起在日光大橋下集合參加河堤步道健走活動，沿途欣賞太平溪右岸美好風情，也為鄉親帶來身心靈舒壓及健康，歡迎喜好健走的大家一起來運動，漫步太平溪右岸。

建設處進一步說，除了今日通行的日光馬蘭段，上游日光橋至南王橋段工程進行中，預定年底前開放通行，民眾可以從南王橋一路通行至馬蘭橋；下游第一鐵路橋至康樂橋段工程設計書圖送中央審查，縣府會努力推動希望盡快完成。施工中的不便請大家體諒與配合，縣府將盡全力早日完成太平溪右岸一路通全線從新豐里橋至太平橋工程，帶給鄉親更便利的道路使用。