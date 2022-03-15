台東警分局辦公舊廳舍將拆除　新增市區停車空間緩解交通

▲台東警察分局辦公舊廳舍將拆除，將興建平面停車場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年台東已成為國人旅遊首選，每逢假日會大量遊客湧入，造成車輛堵塞影響台東交通，為解決市區缺乏停車空間情況，台東縣政府投入約700萬元經費，進行台東縣警察局台東分局舊有辦公廳舍建物拆除工程，並興建平面停車場，3/22起施工。縣長饒慶鈴15日前往視察並表示最快預計暑假前完工，屆時將提供市區商業精華地段更充足的停車位，紓解民眾及遊客停車需求，並帶動周邊觀光發展。

饒慶鈴說明，台東分局原有辦公大樓於1980年啟用，迄今逾40年，因環境狹小、建物老舊，去(110)年搬遷至桂林北路；而舊有建物鄰近鐵花新聚落、正氣路觀光夜市、秀泰影城等，是市區人潮聚集的精華地區，每逢假期，湧入大批人潮，停車恐是一大難題，影響交通與附近民眾或商家生活。

為解決附近停車問題，將於3/22起施作進行為期2個月舊台東分局拆除工程，並於後續規劃興建停車場，預計今年7月開始使用。除了既有的新生地下停車場332個車位、南京路及麥當勞附近收費停車場約100個車位外，加上拆除後的舊警局興建的停車場、波浪屋前的48個停車位，將再新增約100個停車位，共逾500車位，盼緩解附近停車需求。

施工期間可能造成的噪音及交通問題，影響周邊機關公司行號、住家民眾，縣府會妥善規劃處理，配合執行環境友善作為，共同維護環境品質，也請鄉親見諒。