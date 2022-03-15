台東環檢警聯手打擊環保犯罪　110年查獲20件

▲環檢警聯手打擊環保犯罪，110年查獲20件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年事業廢棄物常因處理及去化問題，非法清理、棄置或掩埋事業廢棄物案件層出不窮，台東縣環保局與內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊聯手查緝，110年就查獲高達20件，其中涉營建廢棄物者有13件、涉水肥者有3件，其他事業廢棄物者有4件，皆屬未申請領有廢棄物清除、處理許可文件，擅自從事廢棄物貯存、清除、處理，涉及違反廢棄物清理法第41條，並涉同法第46條行政刑罰，涉案相關嫌疑人都將面臨1年以上5年以下刑責，並得併科1500萬元以下罰金。

縣長饒慶鈴表示，查緝非法清理、棄置或掩埋廢棄物案件，特別感謝保七總隊台東分隊，能與環保局密切聯手，積極合作追查嫌疑人、監控查蒐違法事證，終獲得豐碩的成果，對不法之徒，發揮嚇阻的效果。

環保局指出，近年事業廢棄物常因處理量能不足、處理成本高及去化管道少等因素，不法業者貪小便宜，想謀取利潤，導致廢棄物四處流竄，非法清理、棄置或掩埋廢棄物案件層出不窮，造成土地與環境的污染，損害土地永續利用、破壞環境景觀，所以環檢警聯手查緝環保犯罪，共同打擊犯罪與不法的動作不會停歇，各事業單位產生的廢棄物，務必遵守廢棄物清理法規定，委託合法的清除處理機構清理，不要擅自從事廢棄物貯存、棄置或掩埋。

環保局呼籲，不肖業者手法翻新，發現有假借租買土地、廠房來貯存、堆置或掩埋廢棄物的案例，因此土地、廠房所有人在出租時，要慎選確認對象，並注意實際用途，避免無端涉入不法。