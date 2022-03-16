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中火降載

▲彰化空品紅爆。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測）

▲彰化空品紅爆。（圖／翻攝自環保署）

記者唐詠絮／彰化報導

今(16)日彰化縣又壟罩在霧茫茫當中，即使戴上口罩，依然感受到空氣品質嚴重不佳，過敏打噴嚏、流眼淚、頭痛，彰化地區空氣品質已經由「橘色提醒」飆高到「紅色警示」等級，4個監測站二林與彰化亮紅燈，即時空氣品質指標（AQI）飆160，環保局呼籲盡量減少外出，台中火力發電廠今天也預先降載1650MW。

今天上午彰化縣地區，一大早便壟罩在一片灰茫茫的霧氣當中，彰化縣4個監測站，彰化AQI155及二林AQI160已經進入紅色警戒區域，線西AQI148及大城監測站AQI136，也即將由橘轉紅，站在高樓往外看，八卦山大佛也蒙塵。

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▲彰化今天空氣品質紅爆。（圖／民眾提供）

▲彰化八卦山大佛蒙塵。（圖／民眾提供）

環保局表示，環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，風速低較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，中部空品區為「紅色警示」等級，預估影響期間至3月17日。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請縣民減少外出，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊。

▲彰化今天空氣品質紅爆。（圖／民眾提供）

▲彰化天空灰茫茫的。

環保局指出，已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇則加強環保祭祀作為，並派員稽查公私場所防制設備、於露燃熱區加強取締露天燃燒、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。

▲彰化今天空氣品質紅爆。（圖／民眾提供）

▲彰化環保局通知業者灑水。（圖／環保局提供）

彰化縣也透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載1,650MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

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