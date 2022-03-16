牙醫夫婦批「行動棺材車」！380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

▲名車國三拋錨醫師夫妻搭帳篷抗議。（圖／車主提供，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

驚嚇破表！台中一名醫師花了380萬買的休旅車在10天內兩度拋錨、熄火，在高速公路差點發生追撞，開回原廠維修又被刁難，氣得跟妻子到車廠前搭帳篷靜坐抗議，現車廠終於查出原因，是燃油模組出包，待歐洲原廠訂料到後，將可修復完成交車。

▲380萬名車在國道拋錨醫師搏命在國道指揮。

陳醫師這輛要價380萬的Land Rover velar p300，目前仍在保固期內，平時都有保養、之前行駛都非常正常，到了今年2月20日、3月3日，2度在道路行駛中拋錨熄火，由於車廠一直沒通知他去取車，經理要他直接去告消保官，他才會直接到車廠前搭帳篷抗議。

陳醫師說，當時2月22日在南屯草屯路上轉彎時速僅10公里竟突然熄火方向盤鎖死，2天後送修，原廠台中九和只告訴他是燃油模組故障，隔天通知取車。3月3日行駛在國道三號217.4公里，又發生同樣狀況。

▲380萬名車2月20日刁車。

事後有醫師朋友將車輛拋錨的影片po上臉書社團《爆料公社公開版》發酵後，引發網友關注，更有不少人直接到車廠臉書留言，車廠總算主動回應，昨(15)日對醫師夫妻做出說明。

醫師昨日要求廠方回答「為何車會無緣無故刁車」、「何時可以恢復原狀」給具體答案與修復時程，得到的答覆「可能」是燃油系統出現狀況，就是沒有辦法給出一個正確答案。

▲380萬名車在國道拋錨。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

在記者打過多次電話聯繫後，車廠終於有人肯對外說明。客服中心熊經理指出，這幾天讓醫師夫妻受驚了，任誰在國道發生刁車，都會害怕，他真的感同身受，車廠這邊也很有誠意要解決。

至於車廠為何一直沒有對外澄清，熊經理也進一步說，根據廠方初步調查，是燃油控制模組、及供油的幫浦出現問題，目前歐洲原廠下的訂料還未到，車子也未修復，「車子不是不能修，是要等修好」，才遲遲沒有對外說明原因；對於廠方解釋，記者也去電要詢問陳醫師的看法，但電話未接，尚無法得到進一步的回覆。

▲380萬名車2度刁車。