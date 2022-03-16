看醫生才400！日男哭「住台灣真幸福」　揭殘酷對比：只能忍耐

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「全民健保」享譽國際，連許多國際醫療及公衛專家都感到訝異。長住台灣的部落客「日本人的歐吉桑」最近去看兩次醫生，總花費400元，對比家鄉的看診費用，他不禁訝異直呼，「住台灣真幸福。」

歐吉桑昨晚在臉書提到，這個月他飽受頭暈之苦，於是這兩天去看了眼科和耳鼻喉科，總費用僅台幣400元，不過若是在日本，至少會噴2000元以上。

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他直言，「錢的問題還好，重點是日本上班族沒有去看醫生的機會，下班太晚，醫院已經打烊，請假去看醫生更不可能，大家很怕會影響自己的工作評估，只好忍耐，結果免不了生病。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

歐吉桑感慨，真心覺得在日本上班的人非常辛苦，乾脆離開那，到台灣重新開始新生活比較幸福，「為了賺錢犧牲健康是矛盾的。很好的天氣、很好的食物、很好的緣分，在台灣都有。」

對此，網友們紛紛回應，「早日康復，健康是最大的財富」、「台灣的醫療也是血汗的醫療人員撐起來的，一定要珍惜資源」、「惜福的人最幸福」、「請假看醫生都不敢...好辛苦啊」、「曾經有想要去日本生活，可是日本工作環境、氣氛太讓我難以接受了」。