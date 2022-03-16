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「指派專業理事」遭疑手伸進農會自治　陳吉仲：比照日韓

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，日韓也比照此方式。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會推動「農會法」修正，提出6大面向，其中，為強化中華民國農會效能，「指派專業理事」，這點遭疑中央把手伸進農會自治，農委會主委陳吉仲今（16日）表示，這部分在日韓也比照此方式。

農委會提出6面向，包括「端正不良選風」、「強化農會自治」、「增進員工素質」、「維護會務推動」、「強化中華民國農會專業效能」、「擴大農漁合作投資」。陳吉仲今出席2022第七屆台灣寵物市場行銷趨勢論壇，媒體問被批中央干涉農會自治回應，每次選舉賄選刑罰太低，甚至法院審理速度，造成理事代表都當完了，還沒審完，為讓選風更好、農會健全發展，才比照選罷法速審速決，提高罰則。

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陳吉仲接著說明，農會總幹事因故無法上任或出缺等，明訂由農會秘書、主秘等代理，避免任何「非專業因素」介入，對農會運作才會更健全，且將農會人事考試訂出相關辦法，提升員工素質，加上中華民國農會業務龐雜，國際連結、會務推動和許多重大議題，跟農委會在推的農業保險、退休儲金等各式各樣，都需有更專業的理監事，這部份在日韓也比照此方式，所以才外加3分之1專業理事，讓農會更穩健，達全國農會設立宗旨。

另外，陳吉仲表示，漁會也能加入農會公司擴大參與都很正面，最後若農會理事、代表理監事等，無故沒辦法出席，造成農會運作無法正常，明訂相關懲處，以上都讓農會走向穩健，照顧更多農民，並強調對現在總幹事等職務都沒影響，盼大眾支持修法。

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