飼料價飆漲豬農盼「廚餘飼料化」　陳吉仲將提政策達防疫、再利用

▲陳吉仲說，會再提出相關政策達防疫效果。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

為防守非洲豬瘟，農委會去年10月起禁止199頭以下養豬場使用廚餘，超過200頭的場則可，只是黃豆、小麥和玉米等飼料成本飆漲，讓不少農民盼廚餘養豬合法化，農委會主委陳吉仲今（16日）表示，會提出相關政策，達防非洲豬瘟病毒，又能讓廚餘進一步利用。

陳吉仲今出席2022第七屆台灣寵物市場行銷趨勢論壇指出，黃豆、玉米是飼料來源，面對俄烏戰爭造成國際市場影響外，新冠疫情也導致船運成本提高，但都有掌握原物料，農委會要確保的是黃豆、玉米半年沒問題，價格跟飼料業者充分討論，在不影響業者合理利潤下，希望飼料成本相對穩定。

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陳吉仲說，所有養豬農都希望豬價批發市場價格維持合理利潤外，廚餘養豬跟非洲豬瘟防疫較有關，上上週在台中發現來自泰國香腸有陽性病毒，目前政策是199頭以下畜牧場不能使用廚餘，有400多場使用要高溫蒸煮，依規定90度C以上蒸煮1小時，杜絕病毒進入畜牧場。

陳吉仲強調，現在政策沒改變，但相信未來經過「共同蒸煮或飼料化」會更安全，會盡快提出相關政策，達到防止非洲豬瘟，又可讓廚餘進一步利用。農委會畜牧處副處長江文全說明這裡的飼料化，是多加一道調配的營養，不是外界以為的乾糧，國外經驗是在飼料工廠生產後，再由槽車送至畜牧場。對於農民建議199頭以下也能廚餘飼料化，江文全表示，會回到一般飼料管理。