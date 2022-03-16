陸制定「祖國統一法」　國台辦首次正面回應「認真聽取和研究」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前，大陸全國政協委員日前接受採訪表示「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關係和平發展」，將就制定「祖國統一法」提交提案。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「對於人大代表、政協委員有利於促進祖國統一的意見和建議，我們都認真聽取和研究。」這也是國台辦首次針對制定「祖國統一法」有正式回應。

朱鳳蓮表示，對於人大代表、政協委員有利於促進祖國統一的意見和建議，我們都認真聽取和研究。長期以來，我們團結兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，引領兩岸關係朝著統一方向不斷邁進。統一是歷史定論、大勢所趨、大義所在、民心所向。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

朱鳳蓮說，2005年3月，第十屆全國人民代表大會第三次會議審議通過了《反分裂國家法》。該法第一條開宗明義規定「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法」。

她進一步說，《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。我們將根據形勢發展變化，加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，推進祖國統一進程。

▲《反分裂國家法》15周年座談會。（圖／記者任以芳攝）

今年3月14日大陸《反分裂國家法》實施17週年的日子，今年大陸兩會期間，政協常委張連起多次建議以法律手段推動祖國統一，不管是和平統一還是非和平統一，制定《祖國統一法》的條件漸趨成熟，他表態要把制定《祖國統一法》的相關問題送交提案。

日前針對大陸是否制定《祖國統一法》？上個月23日國台辦發言人馬曉光沒有正面回應，只表示大陸有現有的憲法和《反分裂國家法》，實施17年來發揮著重要作用。

當時外界解讀馬曉光的回應，認為現有法律已經適用。部分大陸學者也認為，制定太多法會混亂。但隨著大陸兩會結束後，國台辦對於制定《祖國統一法》首次有正面回應，外界續關注大陸官方是否會「正式」採納該提案。