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社會 社會焦點 保障人權

380萬休旅連刁車2次險沒命　牙醫回車廠協調3小時沒結論

▲▼ 國道 （圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲380萬名車在國道拋錨。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

記者唐詠絮／台中報導

台中1名陳姓牙醫師花380萬元購買Land Rover velar p300休旅車，10天內2度拋錨，在國道上差點連命都沒了，車子因此送廠維修也沒消息，在夫妻倆到車廠前搭帳棚抗議後，車廠終於聯繫今(15)日前往，經過3小時說明，醫師只要求車子能復原，車廠仍無法給一個明確的答案。

▲國三拋錨。（圖／車主提供）

▲醫師夫妻到車廠前抗議。（圖／車主提供）

陳醫師這輛要價380萬的Land Rover velar p300，駕駛3年8萬公里，目前仍在保固期內，平時都有保養、前2年行駛都非常正常，到了今年2月20日、3月3日，2度在道路行駛中拋錨熄火。

陳醫師說，當時2月22日在南屯草屯路上轉彎時速僅10公里竟突然熄火方向盤鎖死，2天後送修，原廠台中九和只告訴他是燃油模組故障，隔天通知取車。3月3日行駛在國道三號217.4公里，又發生同樣狀況，驚險萬分，他嚇得形容當下像是「坐在行動棺材」一樣，開回車廠維修又遇到百般刁難，氣得跟妻子到車廠前搭帳篷抗議，要求車廠給個交代。

▲國三拋錨。（圖／車主提供）

▲國三拋錨醫師在國道搏命指揮。（圖／車主提供）

整個事件在網路發酵後，車廠也緊急聯繫醫師，今天回車廠做進一步說明，醫師只要求廠方回答「為何車會無緣無故刁車」、「何時可以恢復原狀」給具體答案與修復時程，得到的答覆「可能」是燃油系統出現狀況，就是沒有辦法給出一個正確答案。

▲國三拋錨。（圖／車主提供）

▲2月20日刁車在大馬路上。（圖／車主提供）

一名資深車廠業者指出，若醫師的車在修復2次後仍未復原，在美國可以依據檸檬法案，第3次修復無條件換一部新車，但這在台灣不適用，那麼醫師的這輛休旅車未來要如何處理，記者也實際去電2次九和汽車詢問狀況，但直至發稿前得到的客服回覆都是「長官仍在開會中」，沒有辦法得知下文。

▲國三拋錨。（圖／車主提供）

▲醫師夫妻到車廠前抗議。（圖／車主提供）

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