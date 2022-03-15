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興達電廠長上任「不到1周」又停電！　高市府怒：請台電正視問題

▲▼電桿被撞斷搶修又遇水管破，高雄1100戶停電6hrs還沒復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲燕巢區電桿被撞斷搶修又遇水管破，影響2000戶用電。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大社區、燕巢區一帶15日中午因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成2000戶停電。高市府指出，興達電廠長9日上任，10日市府就親訪，要求台電穩定公定，但時隔不到一周又停電，呼籲台電正視問題。

經發局指出，台電派員搶修，雖在2個半小時後已全面復電，但經發局認為，台電近來多次無預警停電嚴重影響高雄用電，市民感到相當不耐，也造成產業損失，呼籲台電正視問題，徹底體檢高雄供電系統，全面提高穩定性與韌性，市府也將前往轄內大林及南部發電廠視察體檢，並要求台電月內到市府報告改善措施與期程。

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▲高雄興達電廠新任廠長黃錦城向高雄市副市長羅達生解說電廠設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄興達電廠新任廠長黃錦城向高雄市副市長羅達生解說電廠設施。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

對今台電又發生停電，經發局長廖泰翔表示，近來接二連三大小規模不一的無預警跳電事故，已讓全體國人，特別是303大停電受害最重的高雄市民感到不耐。

興達電廠新廠長9日上任，隔天市長陳其邁就指示副市長羅達生率相關局處親訪，要求台電穩定供電、加強巡檢並強化電網韌性，時隔不到一周就又出現停電事故，顯示問題的急迫性，呼籲台電正視問題。

▲▼高雄大社、燕巢2000戶停電原因找到，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

▲▼高雄大社、燕巢2000戶停電原因找到，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

▲▼高雄大社、燕巢2000戶停電原因找到，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

經發局強調，接續市府還將前往轄內的大林及南部發電廠全面視察及體檢，並要求台電應該在1個月內到市府，針對供電穩定與韌性，報告具體改善措施與期程，徹底改善高雄民生及工業供電品質。

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