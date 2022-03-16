國道血滴子！「1kg棒狀物」飛砸小貨車前擋　駕駛頭部撕裂傷

▲不明棒狀物飛砸小貨車，導致前擋玻璃碎成蜘蛛網狀，駕駛頭部也濺血。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國道1號15日發生一起車禍，一名陳姓男子駕車經過南下364公里處時，前方突然有機械零件掉落，砸向陳男所駕駛的貨車擋風玻璃，致頭部撕裂傷，警方將進一步追查肇事車輛。

這起事故發生在15日上午11點10分，國道五大隊獲報，一部小貨車遭掉落物擊中，導致駕駛受傷。51歲陳姓駕駛表示，行經國道1號南向364公里楠梓鼎金路段，突然有東西迎面飛來，他來不及反應，下秒擋風玻璃就被砸出大洞，連帶人也遭殃，但還是先將車輛開往路肩停放。

救護人員檢視傷勢後，發現頭部下方受有撕裂傷，先將陳姓駕駛送往醫院救治。警方調查，陳男酒測值為0，該部小貨車未裝設行車記錄器，飛散掉落物約1公斤，疑似為傳動軸或車輛機件，後續由岡山分隊依規定調閱CCTV及ETC追查肇事車輛。

▲不明棒狀物飛砸小貨車，重量約1公斤。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫(掉)落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，最高可裁處18000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。

如掉落物造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，本大隊將蒐集相關事證，以公共危險罪嫌從嚴究辦。

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