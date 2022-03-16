獨／慶生合影曝光！兒遭回收車輾斃5寶爸自責　子女淚喊：別哭

▲吳父上週剛過37歲生日，一家溫馨和樂，手上抱著的正是遇難的小兒子。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓清潔隊員14日駕駛回收車執勤時，不慎輾壓到1歲吳姓男童導致當場死亡。據了解，吳家7口相處和樂，上週才替吳父過37歲生日，而吳父當時還親手抱著小兒子拍照留念，沒想到一周後竟天人永隔。意外發生後，吳父相當自責，但其他子女仍不時貼心擁抱他，要「爸爸、媽媽不哭，堅強起來」。

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吳姓孩童的父親37歲，是桃源區山林守護隊隊員，而32歲的母親是原住民文健站的照服員，夫妻都在公家機關服務，育有3女2子，排行老大是12歲的女兒，依序還有9歲女兒、8歲女兒、4歲兒子，這次不幸遇難喪命的，是五個孩子中最小的兒子，僅1歲4個月。

據了解，這對年輕夫妻很喜歡小孩，才接連生下5個孩子，且都對他們疼愛有加，家庭之間相處和樂。吳姓父親上周才剛過37歲生日，一家人就在客廳慶生，唱著生日快樂歌，吳父身邊圍繞著子女面露微笑，而手裡抱著的正是遇難的小兒子。

從照片中看得出一家感情相當密切，但意外總是猝不及防，據了解，事故發生後，吳父感到相當自責，而小孩都能體貼爸媽心情，不時給予擁抱打氣。

▲▼原民會前往部落慰問家屬 。（圖／記者許宥孺翻攝）

意外發生後，15日傍晚原民會主委阿布斯即前往勤和部落慰問家屬，並表示後續針對喪葬補貼、急難救助金等申請程序，會積極協助家屬申請相關事宜，並派遣在地原住民家庭服務中心社工員就近提供任何第一線相關資源轉介。

這起事故發生在14日下午4點37分，警方接獲報案，指稱有人遭車輛撞擊，警消趕到現場時發現，吳姓男童面部朝下，已無生命跡象，未送醫。

50歲陳姓駕駛表示，當時在勤合里執行公務，等到民眾丟垃圾告一段落，確認後照鏡都沒人，駕車準備前往下一站，剛起步就發現似乎輾壓到異物，立即下車查看，才驚覺輾壓到一名男童，嚇得趕緊打電話報警叫救護車。

▲回收車執勤時不慎輾斃2歲男童。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，陳姓駕駛酒測值為0，事發當時沒有人目睹車禍過程，加上回收車監視器故障，因此相關事故仍需釐清。而吳姓男童的母親正在工作，當時原本應由父親在家照顧，不過吳童父親正在準備晚餐，8歲的姐姐聽到垃圾車聲音，便打開鐵門外出倒垃圾，男童疑似就是在這個時候跟著跑出去，結果發生意外。

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