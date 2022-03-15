快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知噩耗崩潰

▲回收車輾斃男童。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區14日下午發生一件意外，陳姓清潔隊員駕駛回收車執勤時，不慎輾壓到鑽進車底的2歲吳姓男童，陳姓駕駛下車查看，發現吳姓男童已無生命跡象。

這起事故發生在14日下午4點37分，警方接獲報案，指稱有人遭車輛撞擊，警消趕到現場時發現，吳姓男童面部朝下，已無生命跡象，未送醫。

▲吳姓男童疑似自己鑽進車底。（圖／記者許宥孺翻攝）



50歲陳姓駕駛表示，當時在勤合里執行公務，等到民眾丟垃圾告一段落，確認後照鏡都沒人，駕車準備前往下一站，剛起步就發現似乎輾壓到異物，立即下車查看，才驚覺輾壓到一名男童，嚇得趕緊打電話報警叫救護車。

警方調查，陳姓駕駛酒測值為0，事發當時沒有人目睹車禍過程，加上回收車監視器故障，因此相關事故仍需釐清。而吳姓男童的母親因身體不適外出就醫，當時原本應由父親在家照顧，不過吳童父親正在準備晚餐，12歲的姐姐聽到垃圾車到，便打開鐵門外出倒垃圾，男童疑似就是在這個時候跟著跑出去。

警方表示，吳父沒有注意到吳姓男童離開視線範圍，間接釀成此件憾事，已就吳姓男童父親疏失部分，依權責通報婦幼單位與社會局，陳姓駕駛訊後依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

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