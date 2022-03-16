許智傑踢爆：高雄「暖男老師」讓女學生跨坐親吻　校園淪狼師樂園

▲民進黨立委許智傑舉行「已婚狼師裝暖男，校園成狼師樂園」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委許智傑16日踢爆，高雄市某高職爆出已婚「狼師」玩弄女學生，以暖男形象製造機會與女學生單獨相處，之後更開車載女學生出遊，狂親狂抱、讓女學生跨坐到身上親吻，但該案遭舉發後，校方卻以「少女情懷總是詩」帶過，認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案。

許智傑今天上午與全國教育產業總工會及高雄市教育產業工會，針對高雄市傳出某高中職疑似出現隱匿「狼師」召開記者會，會中揭露，該師6年前就被舉發過，但學校以「少女情懷總是詩」帶過，認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案，最近這位老師故態復萌，又被女學生和家長舉報性平案件，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，老師還是在隔壁班授課，性平案的兩造仍有機會接觸，對權利不對等的師生雙方而言，學生將可能感受到巨大的壓力，要求校方跟主管機關積極處理。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平代表學生控訴，這名「狼師」除了抱女學生之外，還壓上去親吻，甚至開車把女學生載去人少的地方，在車上狂親狂抱，甚至讓女學生跨坐在身上親吻，這種老師不應該留在教育現場，當事女學生願意提供證據，希望相關單位要有相對應的處置。

劉說，該師已經在該校任職18年了，且現在還在補習班兼課，這次是因為有學生家長看到老師與學生的曖昧簡訊，而6年前的女學生看到該訊息後，才提出具名檢舉，呼籲不該漠視校園性平。

對此，高雄市政府教育局專門委員李黛華會中回應，教育局對該案將依法裁處，目前校方已經成立調查小組，依照相關程序進行，如果確有該情勢，教育局將依法裁處、絕不寬貸；教育部國教署學安組科長陳嬿妃也說，教育部已請高雄市教育局依照《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》規定懲處，另也應該提供當事學生相關輔導，後續教育部將持續督導。

不過，劉亞平會中質疑，這間學校已經屢次因沒有通報性平案件被裁罰了，不該交給學校進行調查，讓學校繼續包庇，應該由高雄市政府性平委員會調查。許智傑也說，現在學生已經具名檢舉，6年前案件資料也很清楚，以前對於不適任教師多交由學校處理，但校長仍可能透過遴選委員，導致沒有辦法具體查證，呼籲教育局應該介入，確保委員的客觀性。李黛華表示，已經要求學校，所有委員都要是外部委員。