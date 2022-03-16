　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑踢爆：高雄「暖男老師」讓女學生跨坐親吻　校園淪狼師樂園

▲▼民進黨籍立委許智傑召開「已婚狼師裝暖男，校園成狼師樂園」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委許智傑舉行「已婚狼師裝暖男，校園成狼師樂園」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委許智傑16日踢爆，高雄市某高職爆出已婚「狼師」玩弄女學生，以暖男形象製造機會與女學生單獨相處，之後更開車載女學生出遊，狂親狂抱、讓女學生跨坐到身上親吻，但該案遭舉發後，校方卻以「少女情懷總是詩」帶過，認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案。

許智傑今天上午與全國教育產業總工會及高雄市教育產業工會，針對高雄市傳出某高中職疑似出現隱匿「狼師」召開記者會，會中揭露，該師6年前就被舉發過，但學校以「少女情懷總是詩」帶過，認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案，最近這位老師故態復萌，又被女學生和家長舉報性平案件，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，老師還是在隔壁班授課，性平案的兩造仍有機會接觸，對權利不對等的師生雙方而言，學生將可能感受到巨大的壓力，要求校方跟主管機關積極處理。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平代表學生控訴，這名「狼師」除了抱女學生之外，還壓上去親吻，甚至開車把女學生載去人少的地方，在車上狂親狂抱，甚至讓女學生跨坐在身上親吻，這種老師不應該留在教育現場，當事女學生願意提供證據，希望相關單位要有相對應的處置。

劉說，該師已經在該校任職18年了，且現在還在補習班兼課，這次是因為有學生家長看到老師與學生的曖昧簡訊，而6年前的女學生看到該訊息後，才提出具名檢舉，呼籲不該漠視校園性平。

對此，高雄市政府教育局專門委員李黛華會中回應，教育局對該案將依法裁處，目前校方已經成立調查小組，依照相關程序進行，如果確有該情勢，教育局將依法裁處、絕不寬貸；教育部國教署學安組科長陳嬿妃也說，教育部已請高雄市教育局依照《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》規定懲處，另也應該提供當事學生相關輔導，後續教育部將持續督導。

不過，劉亞平會中質疑，這間學校已經屢次因沒有通報性平案件被裁罰了，不該交給學校進行調查，讓學校繼續包庇，應該由高雄市政府性平委員會調查。許智傑也說，現在學生已經具名檢舉，6年前案件資料也很清楚，以前對於不適任教師多交由學校處理，但校長仍可能透過遴選委員，導致沒有辦法具體查證，呼籲教育局應該介入，確保委員的客觀性。李黛華表示，已經要求學校，所有委員都要是外部委員。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
政大球星蔡宸綱遭「禁練＋禁賽」！　不得參加UBA決賽
快訊／林昀儒17分鐘橫掃進大滿貫8強！　將對決馬龍
深田恭子突曬「餵奶照」　消失2個月近況首曝
快訊／桃園女「意識不清」送醫確診！　Ct值曝光
快訊／今本土+3「都在桃園」！　境外暴增87例
LIVE／桃園再增學童確診！　陳時中最新說明
快訊／台一線廢土狂漏400m　車流回堵到北車！
高雄「暖男師」抱女學生跨坐親吻！　他控：狼師樂園
一隻鳥害停電！他挖「台電神文」嘆：鳥變笨了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北雙子星開發案環差通過　北市捷運局：4／1申請建照

外國網友看北藝像「腫瘤」　北市曝發想來自「士林夜市鴛鴦鍋」

許智傑踢爆：高雄「暖男老師」讓女學生跨坐親吻　校園淪狼師樂園

審福食扯「疫情死800人」　顏若芳斥鄭麗文：消費死者太誇張

民進黨觀察「國台辦與習近平不同調」：像打耳光又踩紅線

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

「打仗就像打電動」遭同黨議員砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志嗆無知：你何時要驅離共機？

跳電頻傳　蔣萬安：蘇貞昌趕快拿出台灣電力「總體檢報告」

國軍將首次出現3位現任女將軍　政戰10高階將領異動一次看

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

台北雙子星開發案環差通過　北市捷運局：4／1申請建照

外國網友看北藝像「腫瘤」　北市曝發想來自「士林夜市鴛鴦鍋」

許智傑踢爆：高雄「暖男老師」讓女學生跨坐親吻　校園淪狼師樂園

審福食扯「疫情死800人」　顏若芳斥鄭麗文：消費死者太誇張

民進黨觀察「國台辦與習近平不同調」：像打耳光又踩紅線

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

「打仗就像打電動」遭同黨議員砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志嗆無知：你何時要驅離共機？

跳電頻傳　蔣萬安：蘇貞昌趕快拿出台灣電力「總體檢報告」

國軍將首次出現3位現任女將軍　政戰10高階將領異動一次看

中一中「牽亡魂」報告引師生衝突　掌鏡紀同學：肯定師長專業

紐西蘭重開邊境！陳時中：台灣情況沒法類比　疫情越嚴重管制越鬆

她腹痛送醫竟是「肝臟」被吃掉三分之一！　醫取出3.5公分巨蟲噁炸

擔心舊iPhone升級 iOS 15.4會變慢　8款機型跑分結果出爐

上海4億豪宅被踢爆「夜間糞水倒灌」　10餘年漏水3次屋主氣炸

高齡者打疫苗領500元「打氣仍差」　僅催出多一成人來打

中火卯起來燒「發電量狂飆97%」！一片紅爆　中南部人崩潰

快訊／三重忠孝碼頭發現男性浮屍　警消打撈釐清身份

陳時中：福食公聽會是「參考用」　政策已上路不會暫緩進口

毛毛你在哪／虎斑幼貓新店永平街失蹤　飼主急尋

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

捷運族注意！北捷淡水-信義線故障改單線雙向運轉

新埔站意外畫面被PO網　北捷要調查內部

國軍將首次出現3位現任女將軍

許智傑爆：高雄「暖男老師」讓女學生跨坐親吻　校園淪狼師樂園

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

柯文哲都更比馬郝多　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

民進黨立委提案禁菸年齡20歲　菸品警示圖文面積增加至「75%」

台灣列俄不友善國　吳釗燮：深感自豪

港人來台被卡？陸委會：絕非事實！

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志開砲

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

「打仗就像打電動」遭砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

更多熱門

相關新聞

民進黨觀察「國台辦與習近平不同調」：像打耳光又踩紅線

民進黨觀察「國台辦與習近平不同調」：像打耳光又踩紅線

中國對台部門16日表示，「外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂『豪豬』，只會將台灣進一步推向災難的深淵。」民進黨一名涉外幕僚分析，中國對台部門此舉一反習近平近來的態度，像是打了習一巴掌，還踩了國際社會反侵略的紅線。

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

「打仗就像打電動」遭砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

「打仗就像打電動」遭砲轟　何志偉喊冤：比喻接地氣訓練

「1kg棒狀物」突飛砸小貨車　駕駛遭重擊頭濺血

「1kg棒狀物」突飛砸小貨車　駕駛遭重擊頭濺血

高市今年首賣地進帳18.5億　茂德董座個人出馬拿下楠梓地

高市今年首賣地進帳18.5億　茂德董座個人出馬拿下楠梓地

關鍵字：

許智傑民進黨高雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

中低收入戶將加發生活補助！

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

大S婆婆「對新媳婦真實反應曝光」！

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面