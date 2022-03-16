一個月後擬防疫再鬆綁　李秉穎曝1前提「亞洲國家面臨共同問題」

▲李秉穎指出，要解封的前提就是不能再出現去年5月的本土疫情。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

亞洲國家近期確診激增，包括韓國日前出現單日新增38萬例確診、香港也推估已有358萬人染疫。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）李秉穎說，相形之下，台灣沒有上升看似不太正常，主因是我國採取緩慢開放導致。不過，對於解封，醫師則提出一個前提，並以香港為鑑，採彈性調整策略。

亞洲地區疫情上升，尤其鄰近台灣的香港，香港大學醫學院更推算，約4月底至5月中，總染疫人數會達到448萬、死亡人數增至5102人。李秉穎今（16）接受資深媒體人周玉蔻專訪時談及近期國際疫情。他表示，目前世界疫情仍是上升趨勢，而台灣未上升「有點不正常。」主因推論是國內採取緩慢解封策略所導致，其他國家的快速解封，加上Omicron傳染力特性，成為疫情升溫一大原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎說，過去控制得好的地方，一旦防疫措施突然鬆綁，確診數也會大幅增加。不過，醫師也說明，未來防疫走向不是防止新冠病毒感染，而是防重症及死亡，盡可能壓到最低。他舉例，韓國過去兩年多都防守的很好，很多亞洲國家也是，只是一旦解封，面臨重症死亡數還是會偏高。

至於衛福部長陳時中日前說，最快一個月後檢疫會再縮短為7天，李秉穎認為，1個月後就要解封有個前提「這段時間不會再出現類似去年5、6月的重大疫情」，且為了不像香港的狀況，防疫策略還是要採取彈性調整。

▲醫師表示，未來防疫走向是防重症及死亡，並盡可能壓到最低。（圖／記者劉亮亨攝）