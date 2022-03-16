有確診混入！廣州一博覽會突封館「5萬人被困」　驚人畫面曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸廣東廣州舉辦的「廣交會」是廠商的重要活動，每年有以萬計的商家參與。不過，近日因一名確診人員曾進入琶洲廣交會展館，導致主辦方緊急宣佈封閉場館，在場近5萬名參展人士不得進出，就地進行核酸檢測。

▲現場狀況。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸本土疫情爆發，各省市加強防疫。廣州琶洲廣交會展館11日下午1時許臨時被封閉，所有參展人員不得進出。現場畫面顯示，館內擠滿民眾人山人海，檢測隊伍排起長長人龍。

▼近5萬人被關會展館。（圖／翻攝自微博）

國際美博會發公告指出，11日凌晨零時起，暫停來自上海市及近14天有上海旅居史的觀眾入館。廣州市海珠區委常委、常務副區長傅曉初表示，有一名確診者曾於10日進入琶洲展館。

一名陳姓參展商戶透露，當天下午1時許展廳內的廣播和電視突然通知，因疫情防控原因展館內所有人不准進出，有許多警察和醫護人員到達現場，館內所有人正在排隊等待進行核酸檢測，現場秩序良好。

一名網友則表示，「2022.03.11，人間地獄一日遊，喜提廣交會展館滯留。萬人核酸，排隊6小時，見證數次爭吵，打架鬥毆，最近的一次離我不到一米。」

▼民眾在接受PCR檢測。（圖／翻攝自微博）

廣州市衞生健康委副主任、新聞發言人陳斌隔天指出，為在最短時間內遏制病毒傳播風險，已對琶洲會展中心果斷採取管控措施，緊急抽調700多人的核酸採樣隊伍支援琶洲會展中心，對館內4.9萬人實施核酸採樣，已出結果均為陰性。

▼ 畫面相當驚人。（圖／翻攝自微博）