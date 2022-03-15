北北桃高仍禁探病　羅一鈞揭「降級可能性」：這週還沒達標

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

有關醫院探病措施，中央流行疫情指揮中心宣布，自3/1起有條件放寬開放限制，但北北桃高仍依舊維持禁止探病。對此，有不少高風險縣市的病患家屬因為病人狀況嚴重，相當著急。指揮中心則強調，有特殊例外情形可向醫院申請，但禁止的4縣市目前仍未到達調降風險的標準，還需繼續觀察。

指揮中心宣布，臺北市、新北市、桃園市、高雄市的醫院除例外情形之外，維持禁止探病。其餘縣市開放探病病房包括加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者，每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

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不過，相關高風險北北桃高4縣市有民眾反映，家人病況危急、需要陪伴，且目前本土疫情處於可控範圍，究竟何時才能開放全面探病？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則說，原則上都還是禁止，但有些特殊緊急情況，可經醫院同意檢附陰性或疫苗接種證明，就可進入探病，只要向醫院申請即可。

羅一鈞補充，目前雙北與桃園高雄皆列為中風險等級以上，即便疫情趨緩，縣市都有調降至下個等級，但情況仍處中風險以上，仍需觀察一小段時間，後續或許可進入開放探病探視階段，但本週還無法達到相關標準，依舊要再觀察。