12至17歲打第三劑未有共識　李秉穎：就卡一個問題

▲對於青少年施打第三劑疫苗與否，ACIP將於24日召開專家會議討論。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者張乃文／台北報導

新冠疫苗除了成人追加施打追加劑，國內也針對18歲以下青少年研究第三劑疫苗接種必要性。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於24日召開專家會議，並以BNT及莫德納兩款mRNA疫苗為主。但ACIP召集人李秉穎今（16）坦言，國內外目前都還沒有共識，且考量到心肌炎問題，還需要再討論。

中央流行疫情指揮中心日前證實，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組24日將召開會議，討論包含12至17歲青少年的第三劑追加劑，以及5至11歲基礎劑，對於11歲以下兒童的部分，BNT、莫德納兩款mRNA疫苗都會列入討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，12至17歲打第三劑疫苗的確仍需討論，國內外對於青少年的追加劑都尚未有共識，且目前也僅有BNT可施打，其他疫苗都還沒獲得授權。

李秉穎說，考量要讓青少年施打第三劑的主因就是Omicron，既然成人需要施打第三劑以加強保護力，青少年同理勢必也得接種，「但現在就卡在一個問題，心肌炎。」

另外，國內還未通過任何新冠疫苗施打的5至11歲族群，李秉穎指出，雖然目前的案例顯示兒童重症率低，「但不代表沒有」，萬一大量兒童染疫，學業中斷、學校停課，甚至家長、師長都會受到影響，會是非常大的難題。醫師說明，未來若有適當的疫苗還是建議施打。

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）